Négy éve tart a háború, de „a magyar családok pénzét nem adhatjuk a hálátlan ukránoknak!”

Napra pontosan négy éve tört ki az orosz–ukrán háború – erről beszélt a TV2 Mokka című műsorában Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár. A politikus Északkelet-Magyarországon, a határhoz közeli Szerencs térségében él, ahol a háború első napjától érezhető volt a konfliktus hatása. Választókerületében található 42 település mindegyike részt vett a menekültek befogadásában, a magyar emberek pedig példátlan összefogást mutattak. Ezért különösen fájdalmas az ukránok hálátlansága. A magyar családok pénzét, a rekordösszegű családtámogatásokat nem tudjuk és nem is fogjuk odaadni.

Háború okozta pusztulás: ide költenék a magyar családok pénzét, nem, nem és nem / Fotó: AFP

Brüsszel és a Tisza a magyar családok pénzét az ukránoknak akarja adni

Brüsszel ezermilliárdokat költene a konfliktus folytatására, ezért a tét idehaza is óriási: maradnak-e vagy azokat Brüsszel elveszi a Tisza párton keresztül és az ukránoknak adja? Koncz Zsófia államtitkár szerint már a háború kitörésének napján megindult a segítségnyújtás: sokan a határra siettek, adományokat vittek, szálláshelyeket ajánlottak fel, önkéntes munkával segítették az érkező családokat.

Magyarország történetének egyik legnagyobb humanitárius akciója indult el akkor, és a segítőkészség azóta is vitathatatlan.

- mondta az államtitkár a Mokkában.

Hangsúlyozta:

A magyar emberek emberségből jelesre vizsgáztak.

A háború brutális következményekkel jár, nemcsak emberéletekben, hanem gazdasági értelemben is.

Az európai vezetés a konfliktus folytatása és finanszírozása mellett döntött, amelyhez hatalmas, ezermilliárd dolláros nagyságrendű forrásokra lenne szükség.

Nyíltan beszélnek arról, hogy mintegy 1500 milliárd dollárra lenne szükség, ebből 800 milliárd Ukrajna működtetésére, 700 milliárd pedig a háború folytatására.

Ezeket az összegeket a tagállamoktól várják.

Koncz Zsófia leszögezte:

„Mi erre nemet mondunk!”

A kérdés az, hogy a rendelkezésre álló forrásokat mire költik: háborúra vagy családokra.

A magyar kormány álláspontja szerint a magyar emberek pénzét elsősorban a hazai családok támogatására kell fordítani.

Koncz Zsófia szerint amennyiben ellenzéki kormány alakulna, veszélybe kerülnek a jelenlegi családtámogatások. A politikus a 2002 utáni időszakot hozta példaként, amikor a baloldali kormány megszüntette:

Az egy- és kétgyermekesek családi adókedvezményét

A GYES időtartamát három évről kettőre csökkentette

Több otthonteremtési támogatást is leépített

Hasonló folyamat indulhatna el most is.

Ma több mint százezer család él a gyeddel, amely tavaly óta szintén szja-mentes. Ez több száz milliárd forintos tétel a költségvetésben, amely egyértelműen mutatja a kormány családbarát politikáját.

- fejtette ki.