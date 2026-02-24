Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orosz-ukrán háború: ezt gondolják róla a magyarok

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 10:06
Videón a magyar emberek véleménye a konfliktusról.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a negyedik fordulójához érkezett az orosz-ukrán háború. A konfliktus rengeteg családot szakított szét és sok gyerek vált árvává.

Fotó: AFP

A háború kapcsán a magyar emberek is elmondhatják a véleményüket, erre pedig a legjobb lehetőség a Nemzeti Petíció.

Van unokám, van fiam, akiket nem szeretném, hogy a háborúba vigyenek

- hallható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalára feltöltött videóban egy vélemény.

 

