Orosz-ukrán háború: ezt gondolják róla a magyarok

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a negyedik fordulójához érkezett az orosz-ukrán háború. A konfliktus rengeteg családot szakított szét és sok gyerek vált árvává.
A háború kapcsán a magyar emberek is elmondhatják a véleményüket, erre pedig a legjobb lehetőség a Nemzeti Petíció.
Van unokám, van fiam, akiket nem szeretném, hogy a háborúba vigyenek
- hallható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalára feltöltött videóban egy vélemény.
