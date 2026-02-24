Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor kijelentette: Nem megyünk háborúba!

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 09:41
OroszországUkrajnaévfordulóháború
A miniszterelnök egyértelművé tette ezzel kapcsolatban az álláspontját. Ma van az orosz-ukrán háború évfordulója.

Mint arról korábban már beszámoltunk, kedden van az orosz-ukrán háború negyedik évfordulója és talán senki sem sejtette, hogy a konfliktus ilyen sokáig elhúzódik.

2026.02.20_ Liszt Ferenc reptér sajtótájékoztató
Orbán Viktor Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A szomorú évforduló kapcsán most egy friss videó jelent meg Magyarország Kormánya Facebook-oldalán. A kormányfő mindent megtesz azért, hogy hazánk minél kevesebbet érezzen ebből a komoly konfliktusból. Ezért is közölte:

Nem megyünk háborúba!

– jelentette ki Orbán Viktor.

 

