Orbán Viktor kijelentette: Nem megyünk háborúba!

Mint arról korábban már beszámoltunk, kedden van az orosz-ukrán háború negyedik évfordulója és talán senki sem sejtette, hogy a konfliktus ilyen sokáig elhúzódik.

Orbán Viktor Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A szomorú évforduló kapcsán most egy friss videó jelent meg Magyarország Kormánya Facebook-oldalán. A kormányfő mindent megtesz azért, hogy hazánk minél kevesebbet érezzen ebből a komoly konfliktusból. Ezért is közölte:

Nem megyünk háborúba!

– jelentette ki Orbán Viktor.