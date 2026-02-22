Döntött Orbán Viktor: Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta vasárnap délelőtt az Energiabiztonsági Tanácsot.
A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok
- írta ezzel kapcsolatban közösségi oldalán megosztott új videójához Orbán Viktor.
A miniszterelnök a videóban kifejtette, hogy vasárnap délelőtt összehívta a Nemzeti Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintsék a helyzetet, amelyet Ukrajna zsarolása váltott ki.
Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen. Ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára. Orbán Viktor hozzátette: ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.
A miniszterelnök továbbá kiemelte, hogy milyen ellenlépéseket határoztak az ügy kapcsán. Úgy döntöttek, hogy
Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra
– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd azt is hozzátette:
A miniszterelnök kiemelte:
amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogatunk, következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankciós csomagot is megtagadjuk.
Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok – szögezte le a miniszterelnök.
