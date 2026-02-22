HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Döntött Orbán Viktor: Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 12:26 / FRISSÍTÉS: 2026. február 22. 12:54
Nincs ellátásbiztonsági veszély Magyarországon. Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor.
Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta vasárnap délelőtt az Energiabiztonsági Tanácsot.

Orbán Viktor az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta vasárnap délelőtt az Energiabiztonsági Tanácsot Fotó: Gábor Zoltán / Bors
A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok

- írta ezzel kapcsolatban közösségi oldalán megosztott új videójához Orbán Viktor. 

A miniszterelnök a videóban kifejtette, hogy vasárnap délelőtt összehívta a Nemzeti Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintsék a helyzetet, amelyet Ukrajna zsarolása váltott ki.

Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen. Ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára. Orbán Viktor hozzátette: ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.

A miniszterelnök továbbá kiemelte, hogy milyen ellenlépéseket határoztak az ügy kapcsán. Úgy döntöttek, hogy

  • nem indítják újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából,
  • az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika,
  • azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, s amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, megállítják.

Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra

– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd azt is hozzátette:

A miniszterelnök kiemelte:

amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogatunk, következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankciós csomagot is megtagadjuk.

Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyokszögezte le a miniszterelnök.

