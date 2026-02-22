Döntött Orbán Viktor: Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta vasárnap délelőtt az Energiabiztonsági Tanácsot.

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok

- írta ezzel kapcsolatban közösségi oldalán megosztott új videójához Orbán Viktor.

A miniszterelnök a videóban kifejtette, hogy vasárnap délelőtt összehívta a Nemzeti Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintsék a helyzetet, amelyet Ukrajna zsarolása váltott ki.