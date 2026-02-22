HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Balázs: Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, Magyar Péternek ez rendben van

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 07:14
Kijev politikai fegyverként használja a magyar energiaellátást. Orbán Balázs élesen bírálta Magyar Pétert.
Mint ismeretes, Ukrajna akadályozza az orosz nyersolaj szállítását Magyarországra és politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezetéket. Az ukrán fél szerint az oroszok támadást intéztek a Barátság kőolajvezeték ellen, a helyreállítási munkálatok azonban már befejeződtek – kőolaj mégsem érkezik. Orbán Balázs reagált az ukrán zsarolásra. 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán írt arról, hogy Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással.

Hát, így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között. Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, hogy mit szól ahhoz, hogy Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, hogy üzemanyag-ellátási zavart okozzon a magyaroknak.

A politikai igazgató kifogásolta, hogy a Tisza elnöke csak sunnyogott és véletlenül se ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését. Ezek szerint Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással. 

Neki rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar családoknak és vállalkozásoknak. Ismét kiderült, hogy Magyar Péternek Ukrajna és Brüsszel érdeke számít, nem a magyaroké. A Fidesz a biztos választás!

– fogalmazott Orbán Balázs

