Szijjártó Péter: Magyarország blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását az ukrán olajszállítások újraindulásáig 

Szijjártó Péter felidézte: az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.
Ez egy nyilvánvaló politikai zsarolás, amellyel az ukránok egyrészt egy ezer forintos benzinárat, másrészt pedig egy ellátási zavart akartak létrehozni Magyarországon. közeledve a parlamenti választáshoz, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten
- mondta Szijjártó Péter.
Hozzátette: mi azonban kivédtük az ellátási zavar megteremtésére irányuló kísérletet, felszabadítottuk az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdtük beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van. Döntést hoztunk a héten arról, hogy leállítjuk a dízel üzemanyag szállítást Ukrajnába, ami az ukrán importnak mintegy 10 százalékát jelentette, és döntöttünk arról, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós hadikölcsön kifizetését Ukrajnának. Világossá tettük azt is, hogy mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, addig az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket mind blokkoljuk - hangsúlyozta a tárcavezető.
Szijjártó Péter közölte: hétfőn a külügyminiszteri tanácsülésen tervezték elfogadni a 20. szankciós csomagot.
Mi ezt a döntést holnap blokkolni fogjuk, nem fogunk hozzájárulni a 20. szankciós csomag elfogadásához, mert korábban világossá tettük: mindaddig, amíg az ukránok nem indítják a kőolajszállítást újra Magyarország irányába, a számukra fontos döntéseket nem engedjük el.
Kijelentette: "tehát holnap a külügyminiszteri tanácsülésen Magyarország blokkolni fogja a 20. szankciós csomag elfogadását, és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába".
Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy áttekintették a villamosenergia-ellátással kapcsolatos kérdéseket is, "ugye Ukrajna villamosáram importjának majdnem a fele Magyarországról származik". Azt állapították meg, hogy ebben a kérdésben különös óvatossággal kell eljárnunk, hiszen a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a villamosáram- export leállítása elsősorban a Kárpátalját érintené, azoknak a családoknak okozna különös problémát és kihívást és szenvedést, akik a határ túloldalán élnek.
Nekünk a vitánk nem az Ukrajnában élő emberekkel, nem az Ukrajnában élő családokkal van, nekünk a vitánk az ukrán állammal, az ukrán kormánnyal, Zelenszkij elnökkel van ebben a kérdésben, mi nem akarunk még több szenvedést okozni az ukrán embereknek, ezért a villamosáram kérdésében rendkívül óvatosan kell eljárni
- mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
Viszont holnap külügyminiszteri tanácsülés lesz Brüsszelben, eddig az volt a várakozás, hogy ezen az ülésen elfogadásra kerül a 20. szankciós csomag, nos, ez nem lesz így
- jegyezte meg Szijjártó Péter.
