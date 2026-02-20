Orbán Viktor nem akárhonnan jelentkezett be

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Donald Trump meghívására az Egyesült Államokba látogatott, hogy ő is részt vegyen a Béketanács alakuló ülésén Washingtonban. A kormányfő most a közösségi oldalán jelentette be, hogy visszatért hazánkba, miután 38 óra alatt sikerült megjárnia Amerikát.