Orbán Viktor nem akárhonnan jelentkezett be

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 07:17
Orbán Viktor visszatért Magyarországra.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Donald Trump meghívására az Egyesült Államokba látogatott, hogy ő is részt vegyen a Béketanács alakuló ülésén Washingtonban. A kormányfő most a közösségi oldalán jelentette be, hogy visszatért hazánkba, miután 38 óra alatt sikerült megjárnia Amerikát.

 

38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét. 😎✈️

– írta Orbán Viktor a posztjához.

