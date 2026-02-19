Orbán Viktor történelmi sajtótájékoztatója Washingtonból - Videó

Orbán Viktor miniszterelnök élő sajtótájékoztatón számolt be a washingtoni Béketanács ülésének tapasztalatairól. Magyarország alapító tagként vett részt a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött testület munkájában, amelynek első ülését az Egyesült Államok fővárosában rendezték meg.
Az alakuló ülés után Orbán Viktor és Szijjártó Péter közösen tartott sajtótájékoztatót a washingtoni magyar nagykövetségen. Szijjártó Péter a tájékoztató elején, hogy 30 ország képviselője jelenlétében elfogadták a Béketanács alapdokumentumait. A Béketanács részleteiről Orbán Viktor mondott részleteket.
A miniszterelnök azzal kezdte, hogy sűrűvé vált a nemzetközi politika. A kormányfő szerint a Béketanács egy reakció, amely azért jött létre, mert a nagy régi nemzetközi szervezetek nem tudják ellátni a feladataikat. Orbán Viktor kiemelte, hogy a Béketanács számára a tagok pénzügyi felajánlásokat tehetnek, de Magyarország ilyet nem tett egyelőre, ennek két oka van:
A miniszterelnök azt mondta, már úgy látja, hogy egyre többen vannak, például a román miniszterelnök, és az olasz külügyminiszter is ott volt a tanácsülésen. Orbán Viktor hozzátette, az nem megy majd, hogy Európa kimarad azon térség jövőjének meghatározásából, amelynek egyébként közvetlen hatása van az európai térségre.
Itt majd valami történik. Nem tudjuk még hogyan és milyen formában, de az események ebbe az irányba mutatnak. Tehát nem tartok attól, hogy egyedül maradnánk, a cseh és a szlovák külügyminisztert is láttam ma itt szintén megfigyelőként. Tehát biztos vagyok abban, hogy ahogy az már más ügyekben is előfordult, mi megyünk előre, aztán majd jönnek a többiek is. Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz
– jelentette ki Orbán Viktor, majd arról is beszélt, hogy könnyű észre venni, hogy a különbségek fontos ügyekben az Egyesült Államok kormányzata és az Európai Unió között növekednek. Ilyen a gázai kérdés, de ugyanez a helyzet az ukrán–orosz háborúval is.
Az amerikaiak folyamatosan békekezdeményezéseket tesznek, folyamatosan közvetlen kapcsolatban vannak az oroszokkal, tárgyalnak, miközben az európai vezetők pedig a háború folytatását határozták el
– fogalmazott kérdésre válaszolva a miniszterelnök.
A Barátság kőolajvezeték kapcsán Orbán Viktor elmondta, ne lássunk bele többet annál, mint ami.
Itt arról van szó, hogy az ukránoknak az az érdekük, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, mert a mostani kormányt ők úgy értelmezik, mint ukránellenes kormányt. Ebben nincsen igazuk. Magyarország kormánya egy magyarbarát kormány, minden segítséget megadunk, ami nem tesz tönkre bennünket
– jegyezte meg Orbán Viktor. Hozzátette, az a kérdés, hogy hogy tud Ukrajna hozzájárulni a magyar kormányváltáshoz.
Ezen gondolkodnak Kijevben és eszerint is járnak el. Ugye azt tudjuk, hogy finanszírozzák a Tiszát. Tehát arról pontos tudásunk van abban a formában, hogy meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át és végeznek a Tisza javára ellenszolgáltatás nélkül
– emlékeztetett, és hozzátette, most azzal próbálkoznak, hogy ha nem jön olaj Ukrajnából és a magyar kormány nem tudná megoldani az ország energiaellátását olcsó olajjal, akkor a benzin ára fölmenne ezer forintra, és a rezsi is megugrana. Mint mondta:
Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához.
Az ukránok ma úgy látják, hogy akik nem őket támogatják, azok az ellenségeik – tette hozzá. Mint mondta, az olajszállítás leállítása „ellenséges lépés” Ukrajna részéről, és az is, hogy megpróbálják leválasztani az orosz energiahordozókról Magyarországot, illetve hogy el akarják érni, hogy Európa pénze Ukrajnába menjen.
Mindennek a kulcsa, az ukrán-magyar viszonynak is a béke. […] Amíg a háború fönnáll, addig nem látok esélyt a kapcsolatok rendezésére
– mondta Orbán Viktor, majd hozzáfűzte: a választás tétje az, hogy elviszik-e a magyar fiatalokat is Ukrajnába.
Szóba került a sajtótájékoztatón az is, hogy Donald Trump Budapestre látogat-e a választási kampányban. Orbán Viktor erre azt mondta: látták, hogy mindkettejük naptára nagyon sűrű, de továbbra is nyitott kérdés, hogy sor kerül-e erre. Abban viszont biztos, hogy az amerikai elnök még valamilyen formában ki fogja fejezni a támogatását.
A miniszterelnök – az ukrajnai békefolyamatra kitérve – beszélt még arról is: tart attól, hogy az amerikaik „egyszer csak fogják magukat, összepakolnak és hazamennek”.
