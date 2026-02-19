Orbán Viktor történelmi sajtótájékoztatója Washingtonból - Videó

Orbán Viktor miniszterelnök élő sajtótájékoztatón számolt be a washingtoni Béketanács ülésének tapasztalatairól. Magyarország alapító tagként vett részt a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött testület munkájában, amelynek első ülését az Egyesült Államok fővárosában rendezték meg.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook-videó

Az alakuló ülés után Orbán Viktor és Szijjártó Péter közösen tartott sajtótájékoztatót a washingtoni magyar nagykövetségen. Szijjártó Péter a tájékoztató elején, hogy 30 ország képviselője jelenlétében elfogadták a Béketanács alapdokumentumait. A Béketanács részleteiről Orbán Viktor mondott részleteket.

A miniszterelnök azzal kezdte, hogy sűrűvé vált a nemzetközi politika. A kormányfő szerint a Béketanács egy reakció, amely azért jött létre, mert a nagy régi nemzetközi szervezetek nem tudják ellátni a feladataikat. Orbán Viktor kiemelte, hogy a Béketanács számára a tagok pénzügyi felajánlásokat tehetnek, de Magyarország ilyet nem tett egyelőre, ennek két oka van:

"Kisebb bajunk is nagyobb annál, mint hogy másoknak adjunk pénzt, különös tekintettel a brüsszeli pénzügyi szankciókra" - magyarázta a kormányfő Bármilyen felajánlás előtt meg kell várni, hogy a magyar Parlament ratifikálja ezt a nemzetközi szerződést. Addig a magyar jog szerint semmilyen kötelezettséget nem lehet tenni.

A miniszterelnök azt mondta, már úgy látja, hogy egyre többen vannak, például a román miniszterelnök, és az olasz külügyminiszter is ott volt a tanácsülésen. Orbán Viktor hozzátette, az nem megy majd, hogy Európa kimarad azon térség jövőjének meghatározásából, amelynek egyébként közvetlen hatása van az európai térségre.

Itt majd valami történik. Nem tudjuk még hogyan és milyen formában, de az események ebbe az irányba mutatnak. Tehát nem tartok attól, hogy egyedül maradnánk, a cseh és a szlovák külügyminisztert is láttam ma itt szintén megfigyelőként. Tehát biztos vagyok abban, hogy ahogy az már más ügyekben is előfordult, mi megyünk előre, aztán majd jönnek a többiek is. Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz

– jelentette ki Orbán Viktor, majd arról is beszélt, hogy könnyű észre venni, hogy a különbségek fontos ügyekben az Egyesült Államok kormányzata és az Európai Unió között növekednek. Ilyen a gázai kérdés, de ugyanez a helyzet az ukrán–orosz háborúval is.

Az amerikaiak folyamatosan békekezdeményezéseket tesznek, folyamatosan közvetlen kapcsolatban vannak az oroszokkal, tárgyalnak, miközben az európai vezetők pedig a háború folytatását határozták el

– fogalmazott kérdésre válaszolva a miniszterelnök.