Orbán Viktor Donald Trumpnak: Barátokkal minden könnyebb. A béke is

donald trump
2026. február 19.
békeorbán viktor
Február 19-én tartották meg a Béketanács első ülését.
Bors
A szerző cikkei

Mint arról a Bors is beszámolt, Washingtonban megtartották a Donald Trump által életre hívott Béketanács alakuló ülését, amelyen alapítótagként Orbán Viktor is részt vett. 

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda / MIniszterelnöki Kabinetiroda

Az esemény az amerikai elnök nyitóbeszédével kezdődött, amelyben külön kiemelte a magyar miniszterelnök vezetői képességét, majd megerősítette, hogy teljes vállszélességgel mögötte áll az áprilisi választáson.

Az ülést végig lehetett követne a magyar kormányfő Facebook-oldalán. Sőt az ülés után nem sokkal Orbán Viktor köszönetet is mondott Donald Trumpnak. Mint írta: 

Barátokkal minden könnyebb. A béke is.

Köszönjük, Elnök úr!

