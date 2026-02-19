Orbán Viktor Donald Trumpnak: Barátokkal minden könnyebb. A béke is

Mint arról a Bors is beszámolt, Washingtonban megtartották a Donald Trump által életre hívott Béketanács alakuló ülését, amelyen alapítótagként Orbán Viktor is részt vett.
Az esemény az amerikai elnök nyitóbeszédével kezdődött, amelyben külön kiemelte a magyar miniszterelnök vezetői képességét, majd megerősítette, hogy teljes vállszélességgel mögötte áll az áprilisi választáson.
Az ülést végig lehetett követne a magyar kormányfő Facebook-oldalán. Sőt az ülés után nem sokkal Orbán Viktor köszönetet is mondott Donald Trumpnak. Mint írta:
Barátokkal minden könnyebb. A béke is.
Köszönjük, Elnök úr!
