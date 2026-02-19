Orbán Viktor exkluzív videót mutatott meg a Béketanácsról

Washingtonban, február 19-én tartották meg a Béketanácsot, ahol a magyar miniszterelnök is felszólalt. Az első ülést Donald Trump amerikai elnök nyitotta meg, ami során többször is elismerően szólt Orbán Viktorról. Sőt kifejezte teljes mellszélességgel áll a magyar kormányfő mögött a választások idején. A kedves szavakat természetesen Orbán Viktor megköszönte, mint kifejezte: barátokkal együtt könnyebb a béketeremtés.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató

Orbán Viktor beszédében egyébként több fontos témát is érintett, amikről korábbi cikkünkben írtunk. Most pedig egy vidám hangulatú rövid felvételt is megosztott a kormányfő a Béketanács kapcsán. Mint a videóból kiderült, igazán jó hangulatba várták az eseményeket az Argentín vezetővel.

Ha így folytatjuk, szétültetnek

