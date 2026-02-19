Ezt mondta Orbán Viktor a Béketanács washingtoni ülésén - Videó

Washingtonban tartották a Donald Trump által életre hívott Béketanács alakuló ülését, amelyen alapítótagként Orbán Viktor is részt vett. Az esemény az amerikai elnök nyitóbeszédével kezdődött, amelyben külön kiemelte a magyar miniszterelnök vezetői képességét, majd megerősítette, hogy teljes vállszélességgel mögötte áll az áprilisi választáson.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Több mint húsz ország vezetője vett részt csütörtökön Washingtonban a Béketanács első ülésén. Közülük többen fel is szólaltak, mint például Orbán Viktor magyar kormányfő is. Íme Orbán Viktor beszéde a Béketanács első ülésén:

- Egyetlen országot, amely az Európai Unió részéről a legmagasabb szinten képviselteti magát itt a Béketanácsban, egy olyan országot képviselek, amely egy brutális háború szomszédságában él már négy éve. Tudjuk mindannyian, hogy ez a háború nem tört volna ki, hogyha Trump elnök lett volna akkoriban hivatalban. Ugyanakkor Trump elnök visszatért hivatalba és ez nagy esélyt ad arra, hogy a béke erőfeszítéseket megkettőzzük, nem csak Gázában, hanem Ukrajnában is. Mi Európában egyértelműen tisztában vagyunk azzal, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet különösen Gázában jelentős hatást gyakorol Európa biztonságára is, épp ezért a mi részvételünk a Béketanácsban nem csupán elvieken alapul, hanem a saját biztonsági érdekeinkből és fakad. Hadd osszam meg önökkel azt is, hogy komoly beszélgetések folynak Európában a Béketanácsról és a jövőbeli szerepéről. Értjük azt, hogy az utóbbi évtizedek során a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni szerepüket annak tekintetében, hogy a békét és stabilitást megőrizzék világszerte. Épp ezért új kezdeményezések kellenek annak érdekében, hogy előre mozdítsuk a békét világszerte. Biztosak vagyunk abban hogy Trump elnök úr kezdeményezése a Béketanács megalakítására egy ilyen lépés a jó irányba. Büszkék vagyunk, hogy az alapítótagok között vagyunk és hogy ilyen kíváló társaság részei lehetünk. Köszönöm szépen a figyelmet

- hangzottak el Orbán Viktor szavai.