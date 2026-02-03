Orbán Viktor: Most jön csak a java!

Új videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök ezen azt mutatta meg, mivel töltötték az időt Lázár Jánossal, a szombati Háborúellenes Gyűlést követően.
Easy rider… Most jön csak a java!
- jelentette be a Facebookon közzétett posztjában a miniszterelnök.
