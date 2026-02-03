Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Most jön csak a java!

orbán viktor
Háborúellenes Gyűlésminiszterelnök
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Új videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök ezen azt mutatta meg, mivel töltötték az időt Lázár Jánossal, a szombati Háborúellenes Gyűlést követően. 

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan-Orbán viktor
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

Easy rider…  Most jön csak a java!

- jelentette be a Facebookon közzétett posztjában a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

