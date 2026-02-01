Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor elárulta: így tudunk kimaradni a háborúból

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 18:20
békeOrbán Viktor
A szombati Háborúellenes Gyűlés egyik legfontosabb gondolatát osztotta meg közösségi oldalán a miniszterelnök.

Szombaton ismét Háborúellenes Gyűlést tartott a DPK: ezúttal Hatvanban gyűltek össze a béke pártfogói. Az eseményen ezúzttal is beszédet mondott Orbán Viktor, aki többek közt azt is megemlítette: a háborús útra nem szabad rálépni, mert onnan már nincs visszaút. Láttunk ugyanezt a migráció esetében is, és bizony látjuk ezt az önmagát háborús pszichózisba sodró Nyugatnál is.

A miniszterelnök most közösségi oldalán idézte fel: nem elég eldönteni, hogy kimaradunk a háborúból, meg is kell azt valósítani. Ehhez pedig határozottság kell – és persze olyan vezetés, ami nem a fegyverkezéspárti Brüsszel bábja. 

A háborúból nem lehet csak úgy legényesen kimaradni. A kimaradáshoz tapasztalat kell, ravaszság kell, erő kell. A mi nemzedékünk feladata, hogy nemet mondjunk a háborúra! 

– emelte ki.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu