Orbán Viktor elárulta: így tudunk kimaradni a háborúból

Szombaton ismét Háborúellenes Gyűlést tartott a DPK: ezúttal Hatvanban gyűltek össze a béke pártfogói. Az eseményen ezúzttal is beszédet mondott Orbán Viktor, aki többek közt azt is megemlítette: a háborús útra nem szabad rálépni, mert onnan már nincs visszaút. Láttunk ugyanezt a migráció esetében is, és bizony látjuk ezt az önmagát háborús pszichózisba sodró Nyugatnál is.

A miniszterelnök most közösségi oldalán idézte fel: nem elég eldönteni, hogy kimaradunk a háborúból, meg is kell azt valósítani. Ehhez pedig határozottság kell – és persze olyan vezetés, ami nem a fegyverkezéspárti Brüsszel bábja.

A háborúból nem lehet csak úgy legényesen kimaradni. A kimaradáshoz tapasztalat kell, ravaszság kell, erő kell. A mi nemzedékünk feladata, hogy nemet mondjunk a háborúra!

– emelte ki.