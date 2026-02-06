Orbán Viktor: A magyar családoknál jobb helyen van a pénz, mint Kijevben!

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjút. Négy éve az amerikai baloldali kormány a magyar baloldalt támogatta feltétel nélkül - jegyezte meg viccesen a Kossuth rádióban ma reggel Orbán Viktor. A miniszterelnököt arról kérdezték, hogy mit jelent, hogy a mostani amerikai elnök, Donald Trump feltétel nélküli támogatásáról biztosította őt tegnap este.

Megváltoztak a dolgok, régi szövetség van az Egyesült Államok mostani elnöke és Magyarország között. A mi filozófiánk az, hogy barátokat kell gyűjteni, Amerikában sikert értünk el, aminek oka, hogy egy nagyon fontos kérdésben egyetértünk, ez pedig az ukrajnai háború kérdése - mondja Orbán Viktor a magyar-amerikai kapcsolatokról. Szerinte nem mi vagyunk a legnagyobb ország Európában, de mi vagyunk az USA egyetlen szövetségesei a béke kérdésében.

Innen nem hazaviszik a tőkét az amerikai cégek, hanem ide hozzák - mondja Orbán. Kiemeli: egyelőre nem lehet tudni, hogy a következő hónapokban Magyarországra látogat-e Donald Trump.

Nincs szükség semmilyen megszorításra

Megvan a fedezet a gazdaságban a megemelt bérekre és nyugdíjakra, mindig az a kérdés, hogy a költségvetési tervezés megállja-e a helyét. Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság tavaly is, idén is és szerinte jövőre is 5% körüli költségvetési hiánnyal számolhat.

Szerinte a magyar gazdaság még 1%-os növekedés mellett is képes azokra az intézkedésekre, melyeket végrehajtottak, mint például a minimálbér emelése, az otthonteremtés támogatása, az anyák szja-mentessége.

A befektetők ezt elfogadják.

Van egy olyan vélemény, miszerint megszorításra lenne szükség, de a valóság az, hogy miközben 1 százalék alatti növekedés van, addig 11 százalékkal nőtt a minimálbáér – mondta. Miközben a háború blokkolja a növekedést, addig jelentős teljesítményt ad le a magyar gazdaság – tette hozzá.

A nyugdíj nem ajándék vagy kegy, hanem a korábbi évtizedek munkájának elismerése. A magyar gazdaság feladata, hogy erre előteremtse a forrást - mondja a miniszterelnök a 13. és 14. havi nyugdíj ma kezdődő folyósítása kapcsán. Brüsszelből kérik, hogy szüntessék meg az ilyen intézkedéseket – tette hozzá.

Nekünk Brüsszellel szemben folyamatosan nemet kell mondanunk ezekre a tervekre, mert ezt a pénzt ők inkább Ukrajnába küldenék.

A magyar családoknál jobb helyen van a pénz, mint Kijevben – mondta a kormányfő.