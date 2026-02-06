Orbán Viktor: A magyar családoknál jobb helyen van a pénz, mint Kijevben!

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjút. Négy éve az amerikai baloldali kormány a magyar baloldalt támogatta feltétel nélkül - jegyezte meg viccesen a Kossuth rádióban ma reggel Orbán Viktor. A miniszterelnököt arról kérdezték, hogy mit jelent, hogy a mostani amerikai elnök, Donald Trump feltétel nélküli támogatásáról biztosította őt tegnap este.
Megváltoztak a dolgok, régi szövetség van az Egyesült Államok mostani elnöke és Magyarország között. A mi filozófiánk az, hogy barátokat kell gyűjteni, Amerikában sikert értünk el, aminek oka, hogy egy nagyon fontos kérdésben egyetértünk, ez pedig az ukrajnai háború kérdése - mondja Orbán Viktor a magyar-amerikai kapcsolatokról. Szerinte nem mi vagyunk a legnagyobb ország Európában, de mi vagyunk az USA egyetlen szövetségesei a béke kérdésében.
Innen nem hazaviszik a tőkét az amerikai cégek, hanem ide hozzák - mondja Orbán. Kiemeli: egyelőre nem lehet tudni, hogy a következő hónapokban Magyarországra látogat-e Donald Trump.
Megvan a fedezet a gazdaságban a megemelt bérekre és nyugdíjakra, mindig az a kérdés, hogy a költségvetési tervezés megállja-e a helyét. Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság tavaly is, idén is és szerinte jövőre is 5% körüli költségvetési hiánnyal számolhat.
Szerinte a magyar gazdaság még 1%-os növekedés mellett is képes azokra az intézkedésekre, melyeket végrehajtottak, mint például a minimálbér emelése, az otthonteremtés támogatása, az anyák szja-mentessége.
A befektetők ezt elfogadják.
Van egy olyan vélemény, miszerint megszorításra lenne szükség, de a valóság az, hogy miközben 1 százalék alatti növekedés van, addig 11 százalékkal nőtt a minimálbáér – mondta. Miközben a háború blokkolja a növekedést, addig jelentős teljesítményt ad le a magyar gazdaság – tette hozzá.
A nyugdíj nem ajándék vagy kegy, hanem a korábbi évtizedek munkájának elismerése. A magyar gazdaság feladata, hogy erre előteremtse a forrást - mondja a miniszterelnök a 13. és 14. havi nyugdíj ma kezdődő folyósítása kapcsán. Brüsszelből kérik, hogy szüntessék meg az ilyen intézkedéseket – tette hozzá.
Nekünk Brüsszellel szemben folyamatosan nemet kell mondanunk ezekre a tervekre, mert ezt a pénzt ők inkább Ukrajnába küldenék.
A magyar családoknál jobb helyen van a pénz, mint Kijevben – mondta a kormányfő.
Nyugat-Európában mindenhol megszorítások vannak, mert Brüsszel kiadta a parancsot, hogy hadigazdaságra kell áttérni. Ukrajnának 1500 milliárd eurót akarnak adni. Magyarországon ezekre nemet mondanak, persze itthon is lehetnének megszorítások, ha a Tisza kerülne hatalomra. A Tisza egy brüsszeli projekt – mondta Orbán Viktor.
Azért hozták létre, hogy egy bábkormányt hozhassanak létre, egy brüsszeli rendszert akarnak itthon bevezetni.
A Tisza azt fogja tenni, amit Brüsszelben parancsolnak neki. Egy kiugrott tiszás világosan elmondta, hogy két program van – mondta a kormányfő. Itt az a trükk történt, hogy a Tisza már egy éve megmondta, hogy hazudni fognak, mert megmondták, hogy ők nem mondják el, mire készülnek, mert megbuknának – tette hozzá.
Mi meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést – mondta Orbán Viktor. Nem lehetséges leválni az orosz energiahordozókról és megtartani a rezsicsökkentést – tette hozzá.
Aki ilyet állít az vagy nem tudja, mit beszél, vagy hazudik.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy vannak írásos megállapodások az angolok és franciák között, akik katonákat akarnak állomásoztatni Ukrajna területén. Az oroszok megmondták, hogy őket célpontoknak tekintik – tette hozzá. Ez azt a veszélyt is magával hozza, hogy közelebb kerül a háború a magyar határhoz – mondta.
Most az elején meg kell mondani, hogy nem fogunk háborúba keveredni Oroszországgal Ukrajna területén.
Orbán elmondta, Ukrajna uniós tagságával az a fő probléma, hogy egy háborúban álló országot vennénk fel, és így mi magunk is háborúba keverednénk. Le akarjuk beszélni az európai barátainkat erről a szamárságról.
Ukrajnában nem remélhetik, hogy a kényszersorozások miatt szótlan marad Magyarország. Persze Brüsszel nem védi meg az Ukrajnában élő magyarokat – tette hozzá. Az egyetlen esély arra, hogy Európa megmeneküljön a háborútól, hogy az emberek rászorítsák az érintett kormányokat, hogy hagyjanak fel a háborús politikával – mondta Orbán Viktor.
Egyetlen lehetőségünk van, mégpedig hogy kimaradjunk a konfliktusból, és ezért kell nemzeti kormány, és nem egy brüsszeli bábkormány –
zárta a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.