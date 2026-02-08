Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint mindent el kell követni, hogy kimaradjunk a háborúból!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 12:54 / FRISSÍTÉS: 2026. február 08. 12:57
A honvédelmi miniszter is részt vett a szombati Háborúellenes Gyűlésen. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a választás tétje, ki tudunk-e maradni a háborúból.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint hatalmas erő kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból és mindent el kell követni annak érdekében, hogy az országban fenntartsuk a békét. A honvédelmi miniszter erről a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen beszélt. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a választás tétje, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a választás tétje, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból (Fotó: MW)

Egy olyan erő, amit ez a kormány bizonyítani tudott az elmúlt években, hogy tudunk nemet mondani, kint tudtuk magunkat tartani a háborúból és ezután sem fogjuk engedni, hogy bármilyen formát is ölt ez a jövőben, ebbe belesodródjunk

– mondta a honvédelmi miniszter. Majd arra hívta fel a választópolgárok figyelmét, hogy ez a következő választások tétje is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
