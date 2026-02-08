Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint mindent el kell követni, hogy kimaradjunk a háborúból!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint hatalmas erő kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból és mindent el kell követni annak érdekében, hogy az országban fenntartsuk a békét. A honvédelmi miniszter erről a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen beszélt.
Egy olyan erő, amit ez a kormány bizonyítani tudott az elmúlt években, hogy tudunk nemet mondani, kint tudtuk magunkat tartani a háborúból és ezután sem fogjuk engedni, hogy bármilyen formát is ölt ez a jövőben, ebbe belesodródjunk
– mondta a honvédelmi miniszter. Majd arra hívta fel a választópolgárok figyelmét, hogy ez a következő választások tétje is.
