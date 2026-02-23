A legkiszolgáltatottabbak maradnak most segítség nélkül - több mint 5 ezer ukrán nő halt meg eddig a háborúban

A háború kezdete óta több mint ötezer nő és kislány halt meg Ukrajnában – derül ki az ENSZ nőszervezetének jelentéséből. A hivatalos adatok azonban várhatóan nem tükrözik a valóság teljes súlyát: a harci övezetekből és a megszállt területekről sok esetben nem érkezik pontos információ, az ukrán áldozatok valós száma ennél több lehet.

A háború legkiszolgáltatottabbjai a nők , több mint 5 ezer ukrán nő halt meg eddig a háborúban

Az ENSZ jelentése szerint a helyzet nemcsak a harcok és az energetikai infrastruktúra elleni csapások miatt súlyos, hanem a nemzetközi támogatások drasztikus csökkenése is sok problémát okoz. A nővédelmi szervezetek harmada jelenleg a csőd szélén áll. A megkérdezett csoportok többsége úgy nyilatkozott: a jelenlegi finanszírozási szint mellett legfeljebb hat hónapig tudják fenntartani működésüket.

Az előrejelzések alapján 2025-ben és 2026-ban legalább 52,9 millió dolláros forráskieséssel kell számolniuk. Ezeknek a támogatásoknak az elapadása közvetlen és súlyos következményekkel járhat: 2026-ra legalább 63 ezer rászoruló nő és lány maradhat létfontosságú szolgáltatások nélkül.

A világszervezet figyelmeztet: a kiesés elsősorban azokat sújtja, akik már most is a legnagyobb veszélyben élnek. A frontvonal közelében és a vidéki térségekben élők, az idős, valamint fogyatékkal élő nők maradhatnak védelem és segítség nélkül, egyre nehezebb körülmények között.

A helyzet romlását más nemzetközi források is alátámasztják. A The Guardian adatai szerint 2025-ben 26 százalékkal emelkedett a háború polgári áldozatainak száma Ukrajnában. Tavaly 2248 civil vesztette életét, további 12 493 ember pedig megsebesült. Ráadásul nőtt az egyetlen csapásra jutó áldozatok száma is, ami a támadások intenzitásának fokozódására utal.

Az ukrán és az orosz oldalon is sok a veszteség

Továbbá a The New York Times becslései szerint az ukrán és orosz katonai, valamint civil veszteségek együttesen 2026 tavaszára átléphetik a kétmilliós határt. A lap számításai alapján a veszteségek mintegy kétharmada orosz oldalon keletkezett.