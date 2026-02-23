Orbán Viktor a baloldalnak a parlamentben: Önök mindannyian az ukránok oldalára álltak a saját hazájukkal szemben

Ha ukrán–magyar konfliktus van, akkor a parlamenti ellenzék az ukránok oldalára áll - mondta ki Orbán Viktor a Parlamentben a tavaszi időszak nyitó ülésén, majd így folytatta: "Önök mindannyian az ukránok oldalára álltak a saját hazájukkal szemben. A magyar családokkal és a magyar vállalatokkal szemben az ukránok oldalára, tehát mindannyian, egytől egyig. Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből, mert semmi szükség olyan pártokra a magyar parlamentben, akik egy ukrán-magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak."

Orbán Viktor a tavaszi időszak nyitó ülésén a Parlamentben - Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A magyar kormány nevében csak azt mondhatom, hogy a helyzet úgy áll, hogy önök nélkül kell megvédenünk Magyarország békéjét, biztonságát és a magyar családok pénzét is. Sajnálom, de

megvédjük akkor is, hogy ha Önök az ukránok oldalára álltak

- zárta a válaszát a baloldalnak a kormányfő.