A januári rezsistop érdemi segítséget jelent a fogyatékossággal élők és családjaik számára

rezsistop
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 19:50
januári rezsistopfűtés
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) kiemelten fontosnak tartja a januári rezsistop bevezetését, amely a rendkívüli téli időjárás következtében megnövekedett fűtési költségek enyhítését szolgálja.

A fogyatékossággal élő emberek és családjaik számára a téli hónapok különösen nagy kihívást jelentenek. Sok érintett esetében az otthon melege nem csupán komfortkérdés, hanem az egészség és a mindennapi biztonság alapfeltétele. A megnövekedett energiafelhasználás jelentős többletterhet róhat ezekre a háztartásokra, ezért egy ilyen, célzott átmeneti intézkedés kiszámíthatóbbá és elviselhetőbbé teheti a megélhetést, és valódi segítséget jelenthet - írja az Esélyünk oldala.

Nagy segítség a januári rezsistop
Fotó: Tatiana Diuvbanova /  Shutterstock 

A januári rezsistop lehetőséget ad arra, hogy a családok a szélsőséges hidegben ne kényszerüljenek nehéz döntésekre a fűtés és más alapvető kiadások között. Az intézkedés különösen fontos azok számára, akik tartósan otthon tartózkodnak, vagy egészségi állapotuk miatt fokozott fűtést igényelnek.

Az ÉFOÉSZ továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet és képviseli az érintettek érdekeit annak érdekében, hogy senki ne maradjon segítség nélkül a téli időszakban sem.

 

