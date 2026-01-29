Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Kormányinfó: 30 százalékos kedvezményt jelent a januári rezsistop

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 10:05 / FRISSÍTÉS: 2026. január 29. 12:50
vitályos esztergulyás gergely
Mutatjuk a részleteket!
Bors
A szerző cikkei

Csütörtök délelőtt, 10 órától, Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, miután a kiszivárgott információk szerint a szerdai kormányülésen tárgyalták a januári rezsistop technikai részleteit és a csütörtökön induló Nemzeti Petícióról is szó esett. Jelen volt továbbá Lantos Csaba energiaügyi miniszter is.

LANTOS Csaba; GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Kormányinfót tartottak csütörtök délelőtt / Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

Kormányinfó: mutatjuk a legfontosabb bejelentéseket!

Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, hogy a Nemzeti Petícióról is szó volt szerdán, amelynek kézbesítése ma kezdődik. A brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá, most Szijjártó Péter külügyminiszter képviseli hazánkat, az uniós külügyminiszterek tanácsán. A kormány szerint az Egyesült Államok béketeremtési kísérleteit kellene támogatnia Európának is. 

A háború finanszírozásának nem látszik, hol a vége, Magyarország nem akar fizetni. Eddig 193 milliárd eurós támogatást kaptak az ukránok, és újabb tízmilliárdos igényeket nyújtottak be 

– mondta a miniszter.

Amit eddig Ukrajnába küldtünk, az háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország kapott az Európai Uniótól a 2004-es csatlakozása óta. 

Hozzátette, Ukrajna nem lehet az unió tagja, ezt mi nem tartjuk elfogadhatónak. A 2027-es ukrán csatlakozás szétveri és tönkreteszi az uniót - írja a Ripost.

Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása terhet tesz a nyakunkba, ezért fontos, hogy a nemzeti petícióval az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsiárak megemelkedésére neme mondjuk 

– emelte ki.

Gulyás Gergely elmondta azt is, a kormányülésen tárgyaltak az Európai Bíróság kannabiszügyben hozott döntéséről is. Elmarasztalták Magyarországot azért, mert nem szavazta meg a kábítószer átsorolását. Szerinte sérti a magyar szuverenitást, és ez egy lépés a drogliberalizáció felé. 

Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van 

– szögezte le.  Vitályos Eszter ezután elmondta, január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt, mintegy 80 ezer fegyveresnek és született döntés a szociális tűzifaprogram kapcsán is: a 2026 január 28-áig benyújtott kérelmeket mind jóváhagyták és március 15-éig mind kézbesítve lesz. Ezután a kormányszóvivő felsorolta az elmúlt hét fejlesztéseit és beruházásait, majd ismét Gulyás Gergelyhez került a szó.

30 százalékos kedvezményt jelent a januári rezsistop

A hivatalos adatok azt mutatják, hogy 30 százalékos fogyasztási többletet jelentett az idei januári rendkívüli hideg a háztartásoknak. Éppen ezért a kormány arról döntött, hogy a januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezményt ad. A távhőnél is 30 százalékos kedvezményt adnak – tette hozzá. 

50 milliárdos pluszterhet vesz le a kormány a háztartások válláról. 

Lantos Csaba energiaügyi miniszter azzal kezdte a tájékoztatást, hogy a kormány elsődleges szándéka az volt, hogy minden család részesüljön ebben a 30 százalékos kedvezményben.

A tárcavezető közölte: jelenleg Magyarországon 674 ezer távfűtéses, több mint 4 millió villanyfűtéses és 2,8 millió gázfűtéses lakás van.

Elmondása szerint minden olyan magyar háztartásra van egy jelleggörbe, amely gázt használ. A fűtési szezon március 15-ig tart, ugyanis ekkorra elfogy az éves fogyasztás 90 százaléka. Rámutatott: akinek megnőtt a fogyasztása, azért nőtt meg, mert hideg volt. A kormány 30 százalékos fogyasztásbővülésből ad 30 százalék kedvezményt. 

Azt pedig mindenki tudja vagy könnyen megtudhatja, hogy tavaly mekkora volt a fogyasztása, és ebből lehet számolni, mennyivel jár jobban 

– mondta Lantos Csaba, majd azt ígérte, ezt a kalkulációt közzé fogják tenni.

A Kormányinfót itt tudod visszanézni:



 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
