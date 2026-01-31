Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Ukrajna és Brüsszel megállapodott, hogy megbuktatják a nemzeti kormányt Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 16:07
Háborúellenes Gyűlésbrüsszelorbán viktor
Orbán Viktor kijelentette: mi vagyunk az akadály.
Bors
"Már nem is titkolják: Ukrajna és Brüsszel megállapodott, hogy megbuktatják a nemzeti kormányt Magyarországon" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, a hatvani Háborúellenes Gyűlést követően.

Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

Ukrajnának pénz kell, Brüsszel odaígérte, mi meg ezt nem támogatjuk. Mi vagyunk az akadály. De ez így is marad, ezt garantálom!

- tette hozzá a kormányfő, aki egy videót is megosztott.

Mutatjuk!

