Orbán Viktor: A biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 10:50
Háborúellenes GyűlésMagyarország
Orbán Viktor köszönetet mondott a közösségi oldalán.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ahol elárulta az embereknek, hogy mi a stabil jövő záloga, illetve köszönetet mondott azoknak is, akik ott voltak a teltházas Háborúellenes Gyűléseken.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor / Fotó: mw

A biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga. 🇭🇺🇭🇺🇭🇺

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető poszthoz, amiben egy videó is van, amiben Géberjén polgármestere, Kovács Dániel Sándor szólal meg.

