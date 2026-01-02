Orbán Viktor: A biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ahol elárulta az embereknek, hogy mi a stabil jövő záloga, illetve köszönetet mondott azoknak is, akik ott voltak a teltházas Háborúellenes Gyűléseken.

Orbán Viktor / Fotó: mw

A biztonságos és békés Magyarország a stabil jövő záloga. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető poszthoz, amiben egy videó is van, amiben Géberjén polgármestere, Kovács Dániel Sándor szólal meg.