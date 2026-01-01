SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor ezzel a három szóval kívánt boldog új évet a magyaroknak

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 06:29
békeúj évminiszterelnök
Orbán Viktor szilveszter éjjel is a magyaroknak üzent.
Bors
A szerző cikkei

Mint azt már megírtuk, Orbán Viktor 2025 utolsó napján sem unatkozott, hiszen egy meglepetés évzáró interjúval búcsúztatta az évet. A beszélgetés egyik központi témája pedig nem más volt, mint a háború és a béke kérdése.

Majd a kormányfő éjfélkor egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. A miniszterelnök üzenetéből pedig kiderült, hogy mit kíván a magyaroknak az idei évre.

Béke, béke, béke. Ezt kívánom 2026-ra. Boldog új évet!

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: Béke, béke, béke

 

