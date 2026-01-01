Részvétét fejezte ki Orbán Viktor, szörnyű tragédia történt

Orbán Viktor egy, az X-en (korábban Twitter) fejezte ki együttérzését, miután szörnyű tragédia rázta meg Crans-Montana üdülőhelyét 2026 hajnalán: ekkor egy zsúfolt bárban – ahol az újévet ünnepelték -, robbanás történt, amelyet gyorsan terjedő tűz követett. A helyszínen több száz vendég tartózkodott, sokan közülük nem tudtak időben kimenekülni.
Őszinte részvétem Guy Parmelin svájci szövetségi elnök úrnak a Crans-Montana-i tragikus tűzvészt követően. Imádkozunk azokért, akik életüket vesztették, és a sok sérültért
- írta meg a miniszterelnök, az Origo beszámolója szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.