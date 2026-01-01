SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Részvétét fejezte ki Orbán Viktor, szörnyű tragédia történt

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 18:11
részvéttragédia
Orbán Viktor az együttérzését fejezte ki Svájcnak.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor egy, az X-en (korábban Twitter) fejezte ki együttérzését, miután szörnyű tragédia rázta meg Crans-Montana üdülőhelyét 2026 hajnalán: ekkor egy zsúfolt bárban – ahol az újévet ünnepelték -, robbanás történt, amelyet gyorsan terjedő tűz követett. A helyszínen több száz vendég tartózkodott, sokan közülük nem tudtak időben kimenekülni.

Orbán Viktor részvétét fejezte ki a svájci Alpok egyik legismertebb üdülőhelyén történt tragédia miatt / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Részvétet nyilvánított Orbán Viktor

Őszinte részvétem Guy Parmelin svájci szövetségi elnök úrnak a Crans-Montana-i tragikus tűzvészt követően. Imádkozunk azokért, akik életüket vesztették, és a sok sérültért

- írta meg a miniszterelnök, az Origo beszámolója szerint.


 

 

