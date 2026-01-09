Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-10°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor

„Washingtonból, szeretettel!” – nem hiszed el, milyen fotóval indította a napot Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 07:21 / FRISSÍTÉS: 2026. január 09. 07:30
WashingtonMagyarországDonald Trumpfotó
A miniszterelnök Facebook-oldalán tette közzé a nem mindennapi fotót.
Bors
A szerző cikkei

Ütősen indította a pénteki napot közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy Donald Trump amerikai elnök által neki írt levél fotóját osztotta meg. 

Washingtonból, szeretettel!

- írta a bejegyzéséhez a miniszterelnök

A fotón pedig, amelyen az amerikai elnök mellett az általa írt levél is látható ez olvasható:

Jó reggelt, Magyarország!

Orbán Viktor: Washingtonból, szeretettel!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu