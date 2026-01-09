„Washingtonból, szeretettel!” – nem hiszed el, milyen fotóval indította a napot Orbán Viktor

Ütősen indította a pénteki napot közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy Donald Trump amerikai elnök által neki írt levél fotóját osztotta meg.

Washingtonból, szeretettel!

- írta a bejegyzéséhez a miniszterelnök.

A fotón pedig, amelyen az amerikai elnök mellett az általa írt levél is látható ez olvasható:

Jó reggelt, Magyarország!

Orbán Viktor: Washingtonból, szeretettel!