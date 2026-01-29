Kormányinfó: kövesd nálunk élőben!

Csütörtök délelőtt, 10 órától, Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tartottak / Fotó: Szigetváry Zsolt

Kormányinfó: mutatjuk a legfontosabb bejelentéseket!

Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, hogy a Nemzeti Petícióról is szó volt szerdán. A brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá, most Szijjártó Péter külügyminiszter képviseli hazánkat, az uniós külügyminiszterek tanácsán. A kormány szerint az Egyesült Államok béketeremtési kísérleteit kellene támogatnia Európának is. A háború finanszírozásának nem látszik, hol a vége, Magyarország nem akar fizetni.

A Kormányinfót itt tudod visszanézni:





