Kormányinfó: kövesd nálunk élőben!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 10:05 / FRISSÍTÉS: 2026. január 29. 10:12
vitályos esztergulyás gergely
Csütörtök délelőtt, 10 órától, Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Csütörtök délelőtt Kormányinfót tartottak / Fotó: Szigetváry Zsolt

Kormányinfó: mutatjuk a legfontosabb bejelentéseket!

Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, hogy a Nemzeti Petícióról is szó volt szerdán. A brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá, most Szijjártó Péter külügyminiszter képviseli hazánkat, az uniós külügyminiszterek tanácsán. A kormány szerint az Egyesült Államok béketeremtési kísérleteit kellene támogatnia Európának is. A háború finanszírozásának nem látszik, hol a vége, Magyarország nem akar fizetni.

Cikkünk frissül...

A Kormányinfót itt tudod visszanézni:



 

 

