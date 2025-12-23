Kormányinfó: megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését

Rendhagyó módon kedd délután, egy nappal szenteste előtt tartották meg az év utolsó Kormányinfóját. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő a kedd délelőtti kormányülésén született döntésekről tartott tájékoztatót.
Gulyás Gergely a tájékoztató elején azt közölte, hogy a kormány mai ülésén tárgyaltak a január 1-jén életbe lépő intézkedésekről és beszámolót hallgattak meg az uniós csúcsról és mindarról, ami a magyar kormányt érinti. Közölte: januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása és életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége.
Életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. Van lehetőség rá, hogy az édesapa jövedelméből vegyék igénybe a szülők a kedvezményt – tette hozzá a miniszter.
Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy megállapodás született a munkaadók és a munkavállalók között, így
januártól 322 800 ezer forint lesz a minimálbér összege.
A garantált bérminimum pedig 373 200 forint. A kis- és középvállalkozók alanyi áfamentességének mértéke húszmillió forintra emelkedik, a következő években 22 millióra, majd 24 millióra fogják emelni.
A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett
megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését.
A bírák esetében a következő béremelés január 1-jétől esedékes.
Az uniós átlagnak megfelelő bírói béreket is el fogjuk érni 2027 januárjától
– tette hozzá Gulyás Gergely.
