Kormányinfó: megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését

Rendhagyó módon kedd délután, egy nappal szenteste előtt tartották meg az év utolsó Kormányinfóját. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő a kedd délelőtti kormányülésén született döntésekről tartott tájékoztatót.

Kormányinfó: ezt mondta el Gulyás Gergely / Fotó: Hegedüs Róbert

Ez hangzott el a Kormányinfón

Gulyás Gergely a tájékoztató elején azt közölte, hogy a kormány mai ülésén tárgyaltak a január 1-jén életbe lépő intézkedésekről és beszámolót hallgattak meg az uniós csúcsról és mindarról, ami a magyar kormányt érinti. Közölte: januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása és életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége.

Életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. Van lehetőség rá, hogy az édesapa jövedelméből vegyék igénybe a szülők a kedvezményt – tette hozzá a miniszter.

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy megállapodás született a munkaadók és a munkavállalók között, így

januártól 322 800 ezer forint lesz a minimálbér összege.

A garantált bérminimum pedig 373 200 forint. A kis- és középvállalkozók alanyi áfamentességének mértéke húszmillió forintra emelkedik, a következő években 22 millióra, majd 24 millióra fogják emelni.

A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett

megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését.

Az átlagnyugdíj 250 ezer forintra emelkedik.

A közszolgálati dolgozóknak ingatlanvásárlási segítséget nyújtanak egymillió forint értékben.

Folytatják a tanárok bérének emelését, a diplomások átlagbérének 80 százalékát már elérték, ezt tartják, ezért jövőre tízszázalékos emelést kapnak a pedagógusok, így 936 ezer forint lesz az átlagbérük – sorolta a tárcavezető, a Ripost beszámolója szerint.

A bírák esetében a következő béremelés január 1-jétől esedékes.

Az uniós átlagnak megfelelő bírói béreket is el fogjuk érni 2027 januárjától

– tette hozzá Gulyás Gergely.

A Kormányinfót itt tudod visszanézni: