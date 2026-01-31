Orbán Balázs a Háborúellenes Gyűlésen: világrendszerváltás van, cselekednünk kell! Nem ukrán jólétet akarunk, hanem magyart

Orbán Balázs, a Miniszterelnök politikai igazgatója 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy rájött arra Magyarországon muszáj a történelmi sorskérdéseken rajtatartani a szemünket. "Most a történelem itt kopogtat." A Gyűrűk Ura című regényt idézte, ami szerinte nemcsak egy távoli fantasyvilágról szól: már a regény elején észreveszik a szereplők, hogy egyre több furcsa alak jelenik meg a Megyében, új korszak közeleg, nincs más út, búcsút kell mondani a hobbitoknak, és meg kell védeni a világukat. Most mi is egy világrendszerváltás közepén vagyunk. Cselekednünk kell!

Orbán Balázs a Háborúellenes Gyűlésen / 2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan / Forrás: MW

Háborúellenes Gyűlés: van remény, de dolgozni kell érte!

Orbán Balázs szerint a remény: Orbán Viktor, aki mindennel képben van! Olyan dolgokat hoz létre a kormány, ami a háborúpárti, brüsszelita ukrán barát országokban nincsenek - írja a Ripost.

Micsoda abszurdum! Nyíltan megmondták: ukrán jólétet akarnak a magyar helyett. 2026-ban életbe akarják léptetni a migrációs paktumot, amelynek legfontosabb pontja, hogy be kell fogadni őket – ha akarod, ha nem. 2027-ben fel akarják venni Ukrajnát az Unióba, és egyidejűleg le akarnak választani bennünket az olcsó orosz energiáról.

- hangsúlyozta Orbán Balázs.

Ettől persze "teljesen függetlenül" a Tisza Párt leigazolt két gázügynököt, akik ugyanezt akarják. Nekik ott a haza, ahol a haszon. Közben a legfőbb külügyesük Bajnai Gordonnal közös nyilatkozatban harsogja szavaikat. Kiderült, hogy a Tisza adóemelésekről és megszorításokról szóló kormányprogramja valójában egy konvergenciaprogram, amely a Brüsszellel való kiegyezés feltétele. Amit abban leírtak, azt meg is akarják csinálni – de a választásokig el akarják titkolni. Zavaros emberek, külföldi érdekkörök, képmutató politikusok, báránybőrbe bújt farkasok akarják megszerezni a hatalmat Magyarországon. De kedves barátaim, szerencsére Önök tudják, hogy mi a legfontosabb. Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy együtt dolgozhatok Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral. És ezt nyugodtan mondhatom: ilyet még nem láttam. Ha egy ügyben elvarratlan szál marad, inkább kétszer is utánamegy, csak hogy minden a helyére kerüljön. Ha van egy ötlete, nem bólogatókat keres, hanem ellenérveket kér. Azt akarja tudni, kibírja-e az elképzelés a vita próbáját.

Orbán Balázs arra is kitért, hogy milyen kézzelfogható eredményeket hozott Orbán Viktor politikai tehetsége:

Eddig nem adtuk a pénzünket a háborúba, és ezért tudtunk januárban rezsistopot és rezsicsökkentést hirdetni, februártól béreket emelni, tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjat fizetni, családi adókedvezményt bővíteni, fiatalokat lakáshoz jutásban segíteni, vállalkozóknak támogatásokat és kedvezményes hiteleket biztosítani. Olyan dolgok ezek, amelyek a háborúpárti brüsszeli listás országokban nincsenek. Nem is álmodnak róluk, mert a háború elviszi minden pénzüket.

A politikai igazgató szerint ezért nagyon fontos, hogy megértsük, Orbán Viktorra van szükség, de neki is szüksége van mindenkire.