"A rezsicsökkentésre rá kell tennünk egy lapáttal" - a kormányülés előtt jelentkezett Orbán Viktor

Orbán Viktor szerda reggel a Facebook-posztjában árulta el, hogy ma is lesz kormányülés, ahol a rezsicsökkentés is napirendre kerül majd.
"Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz.
De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata" - írta a miniszterelnök.
