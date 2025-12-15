Deák Dániel a legsötétebb baloldali időket idéző Tisza megszorításról beszélt

Mohácson, a Háborúellenes Gyűlésen Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője részletesen kifejtette a véleményét a Tisza-adóról. Deák Dániel arról is világosan beszélt, hogy mi jelentené szerinte a legnagyobb veszélyt a magyar családokra, ha a baloldal kerülne döntési helyzetbe.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Mohácson kifejtette:
A többkulcsos személyi jövedelemadó lenne a legpusztítóbb lépés a magyar társadalom számára.
Deák Dániel szerint ezt már egyszer megtapasztalta az ország, és mindenkinek súlyos árat kellett fizetnie.
2010 előtt pontosan láttuk, hova vezetett ez: beruházások maradtak el, munkahelyek szűntek meg, tömeges munkanélküliség alakult ki.
Deák Dániel a beszélgetés során arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal most is ugyanabba az irányba tart.
Megszorításokról beszélnek, adóemelésekről, a többkulcsos adó visszahozásáról. Ez nem új recept, ez egy régi, elhibázott baloldali politika.
– mondta az elemző.
Deák Dániel szerint a háttérben nemcsak belpolitikai szándékok állnak. Úgy véli, Brüsszel részéről is egyre nagyobb a nyomás, hogy a tagállamok több pénzt fizessenek be, amit végső soron a háború finanszírozására fordítanának. A Tisza Brüsszelt akarja kiszolgálni.
Brüsszel a háború árát a magyar emberekkel fizettetné meg!
– fogalmazott.
A mohácsi gyűlés üzenete szerinte világos: a magyar emberek békét akarnak, nem háborút, munkát akarnak, nem megszorításokat.
Ha nincs munka, nincs jövő. Ezért kell megállítani a többkulcsos adót.
– zárta gondolatait az elemző.
