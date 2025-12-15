Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gönczi Gábor a Tisza adóemelési terveiről: „Ezt láttuk már”

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 08:00
Nemrég szivárgott ki a Tisza párt megszorító csomagja, amiben több adóemelési terv is szerepel. Gönczi Gábor a szombati Háborúellenes Gyűlésen lapunknak elmondta, mit is gondol a baloldali tervekről.
Bors
A szerző cikkei

Gönczi Gábor állandó résztvevője a Háborúellenes Gyűléseknek, ahol lapunknak elárulta miért is fontos a béke megtartása. Elmondása szerint a miniszterelnök jó irányba viszi ezt az országot és nem biztos abban, hogy mások képesek átlátni azt a rendszert, ami a békéhez vezethet. Most pedig a Tisza párt adóemelési terveiről szólalt meg.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Gönczi Gábor Andor Éva Orbán Viktor Vitányi Judit
A Háborúellenes Gyűlések alkalmával még világosabbá vált Gönczi Gábor számára, hogy a miniszterelnök a béke kulcsa (Fotó: MW)

A Háborúellenes Gyűlés ezért is hasznos

Ezelőtt több baloldali politikustól hallottuk már, hogy adócsökkentés lesz. Ezt viszont soha nem tudták bebizonyítani. Most ugyanezt látom, mivel jön az, hogy nem lesz megszorítás, de ezt már jól ismerjük

– mondta lapunknak a TV2 Tények műsorvezetője. Természetesen Mohácson amellett sem lehetett elmenni, hogy minderre hogyan képes az emberek figyelmét felhívni egy Háborúellenes Gyűlésen.

Ezen a találkozón lehetőség nyílik arra, hogy elbeszélgessünk az emberekkel. Nem arról, hogy kinek is higgyenek, hanem csak mondjuk el nekik, hogy ilyet már láttunk

– jelentette ki Gönczi Gábor, a Magyar Péter által vezetett Tisza párt megszorító csomagjáról.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Gönczi Gábor
Gönczi Gábor Mohácson részt vett a negyedik Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Gönczi Gábor szerint jó kezekben van a hatalom kulcsa

Azt gondolom, hogy olyan józan gondolkodású politikusok kezében van a hatalom, akiknek könnyen észrevehető hatalma is van és megfelelően látják a világot. Hála Isten, a mi miniszterelnökünk is ilyen. A hatalma és a kapcsolatrendszere is megvan hozzá és mindenhol odafigyelnek rá

– mesélte lapunknak a műsorvezető. Majd kitért arra, miért gondolja, hogy Orbán Viktor a befolyása miatt könnyen elérheti a békét.

Egy olyan embernek, aki Trumptól ment Putyinhoz, majd utána Erdoganhoz, annak, ne mondja nekem senki, hogy nincs hatalma. Rengeteg szövetségese van, egyébként Európában belül is. Bízok benne, hogy Európán belül is kialakul az a kör, ami megállíthatja, hogy ez a szörnyűség valósággá váljon itthon is

– mondta Orbán Viktorról Gönczi Gábor.

