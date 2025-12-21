Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Steiner Attila: Véleményszabadság, szólásszabadság van Magyarországon

steiner attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 17:19
Háborúellenes GyűlésSzeged
Alig lehetett megmozdulni a szegedi Háborúellenes Gyűlésen. Steiner Attila szerint a zsúfolásig telt rendezvény is egyértelműen mutatja, hogy ezeknek az eseményeknek komoly aktualitása van.
Bors
A szerző cikkei

Alig lehetett megmozdulni a szegedi Háborúellenes Gyűlésen, amin Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár is részt vett. Az államtitkár emiatt úgy fogalmazott, hogy ebből is látszik, van aktualitása ezeknek a rendezvényeknek. Valamint csak kemény csatában lehet megmutatni a békepárti emberek erejét. 

Steiner Attila: nagyon fontos, hogy támogassuk Orbán Viktort
Steiner Attila: nagyon fontos, hogy támogassuk Orbán Viktort! / Fotó: MW

Steiner Attila: sikerült megakadályozni, hogy hadüzenetet küldjünk Oroszországba

Láttuk, hogy mi történt Brüsszelben, és nagyon fontos, hogy miniszterelnök urat ezekben a kemény csatákban tudjuk támogatni, úgyhogy mindenkire szükség van ebben

– mondta az államtitkár, majd hozzátette, hogy a háborúellenes törekvések egyik alappillére volt a nemzeti konzultáció is, amit 1,6 millióan írtak alá. Ezután így folytatta:

„Ráadásul a héten az Unió majdnem küldött egy hadüzenetet Oroszországba, azonban ezt sikerült megakadályoznunk, viszont ezzel még nem teremtettük meg a békét. Most egyelőre a karácsony remélhetőleg békésen fog telni, de nagyon éles a helyzet, és nagyon ott kell lenni, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ennyi csillogó szemű és hasonlóan gondolkodó ember itt van Szegeden” – fogalmazott. 

Teljes a kettős mérce

Érdekes, hogy amikor a Bors betiltásáról beszélt Magyar Péter, akkor egyik brüsszeli jogállamisági védőszervezet sem szólalt meg az ügyben. Azonban tíz évvel ezelőtt a kormányt támadták a médiatörvény bevezetése miatt. 

Úgy tűnik, hogy ez nem üti ki a biztosítékot ezeknél a szervezeteknél. Ez teljes kettős mérce az európaiak oldaláról. Ezt teljesen felháborítónak tartom. Véleményszabadság, szólásszabadság van Magyarországon

– mondta a Metropolnak az államtitkár, aki szerint jó, hogy kiderült a Tisza programja, mert így legalább tudjuk, hogy mire készülnek, annak ellenére, hogy megpróbálták titkolni.  

A vagyonadót nem is titkolják, az teljesen egyértelmű, hogy abba beleállnak. Én a hegyvidéki és az újbudai kerületből jövök Budapestről, ott azért van olyan választópolgár, akiket ez már akár érinthetne is. Egymilliárdról kezdték, már levitték 500 millióra. A végén már ott leszünk, hogy 50-100 millió forint. Akkor sajnálkozhatunk utólag, hogy rossz emberre húztuk be az X-et, úgyhogy ez a választások tétje. Vagy egy kiszámítható, a békét támogató szuverén kormányzatot választunk, vagy olyat amely Brüsszel utasításait hajtja végre

– zárta gondolatait Steiner Attila. 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu