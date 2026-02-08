Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 08:31
A miniszterelnök szerint az áprilisban megválasztott kormány dönt arról, hogy háborúba megy az ország vagy sem.
Orbán Viktor ismét a nézők kérdéseire válaszolt, ezúttal Szombathelyen, a Háborúellenes Gyűlés legutóbbi állomásán. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a következő négy év óriási biztonsági kockázatokat rejt. Szerinte életünk talán legkockázatosabb évei előtt állunk.

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen is teltház előtt válaszolt a kérdésekre Orbán Viktor
A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen is teltház előtt válaszolt a kérdésekre Orbán Viktor / Fotó: MW 

Ennek kapcsán elmondta, hogy meglátása szerint egy tervet hajtanak végre az uniós vezetők, amelynek elemei a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, a sorkötelezettség visszaállítása, a fegyvergyártás felpörgetése.

Ma az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra és kimondták, hogy 2030-ra készen kell állni a háború megvívására 

– húzta alá.

Orbán Viktor szerint a 2026-os a háború előtti utolsó választás.

 Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni 

– tette hozzá, majd emlékeztetett: az ukránok az Európai Uniótól kértek 1500 milliárd dollárt. 

Ha hagyjuk, akkor a mi pénzünket Magyarországról elviszik 

– figyelmeztetett. A kormányfő azt is leszögezte, ha Ukrajna területén megjelenik egyetlen nyugati katona is anélkül, hogy az oroszokkal egyeztetnének, az háborút jelentene. Az oroszok ugyanis megmondták, hogy legitim katonai célpontnak tekintenének minden Ukrajna területén állomásozó nyugati katonát. 

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:

