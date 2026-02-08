Orbán Viktor: Aki ilyet mond az Magyarország ellensége, tehát Ukrajna az ellenségünk

A miniszterelnök élesen fogalmazott Szombathelyen a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűléssorozatának hétvégi állomásán: Ukrajna folyamatosan azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami veszélyezteti a rezsicsökkentés.

„Aki ilyet mond, az Magyarország ellensége, tehát Ukrajna az ellenségünk”.

Hozzátette: a rezsicsökkentés nélkül évi 800 ezer–1 millió forinttal növekedne a magyar családok rezsiköltsége.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy két hét múlva Washingtonban utazik a Béketanács alakuló ülésére.

Arról is beszélt: nemzetbiztonsági kérdés, hogy bizonyos dolgok a saját kezünkbe legyenek. Példaként hozta fel, hogy az energiaszektorban 50 felett van a magyar tulajdon – korábban 80 százalék felett volt a külföldi tulajdon –, valamint a pénzügyi szektort. Szintén nemzetbiztonsági kérdés, hogy „jóban legyünk az oroszokkal, az ukránokkal, és menedzseljünk a helyzetet Brüsszellel. Kimaradunk a háborúból, nem küldünk katonákat Ukrajnába. Ez nagyjából meg is van építve, de csak addig, amíg a Fidesz van kormányon”.

Szombathely volt a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűléssorozatának következő állomása Fotó: Kaszás Tamás / Index

Orbán Viktor: Nem sikerült meggyőzniük, ezért le akarnak cserélni

Orbán Viktor elmondta: a Tisza Párt azért „brüsszeli párt”, mert az Európai Néppárt tagja. Márpedig a Fidesz–KDNP „azért lépett ki az Európa Néppártból, mert Manfred Weberrel az élen rá akartak minket kényszeríteni az uniós migrációs politikára. Megzsaroltak, hogyha nem adjuk fel a migránsmentes politikánkat, minden lehetséges úton gáncsolni fognak minket” – fejtette ki.

Feltették a kérdést Orbán Viktornak, mi lesz, ha elveszíti vétójogát az unióban. A miniszterelnök felidézte, hogy „nem arról van szó, hogy az unió döntést hoz, én pedig megvétózom. Egy döntéshez 27 tagállam hozzájárulása kell. Tehát ha én ehhez nem járulok hozzá, akkor döntés sincs. Én azt fejezem ki ilyenkor, hogy nem járulok hozzá az adott döntéshez, mert nem értek vele egyet” – fejtette ki.

Eddig azzal próbálkoztak, hogy meggyőzzenek, de nem sikerült, ezért most le akarnak cserélni

– tette hozzá.