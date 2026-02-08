Háborúellenes Gyűlés: Proksa Szandra, Szabó Zsófi, Curtis és Radics Gigi is kiálltak a béke mellett

A február 7-ei szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen ismét több ismert személy szólalt fel a háború ellen és az összefogás fontossága mellett. A teltházas rendezvényhez kapcsolódóan a Mandiner felvezető műsorában is több közéleti szereplő fejtette ki véleményét, miközben a színpadon zenei és politikai üzenetek egyaránt erősítették a béke melletti kiállást.

Ismét telt ház fogadta Orbán Viktort a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó: MW

Proksa Szandra a Mandiner vendége volt

A Mandiner műsorának egyik vendége Proksa Szandra volt, aki nyíltan beszélt arról, mennyire megdöbbenti az a közhangulat, amellyel a közösségi médiában találkozik.

"Teljes elbeszélés van, sőt, ha ezzel kapcsolatban teszek ki bármilyen jellegű posztot a social mediás felületeimre, akkor ‘Milyen háború?’, ‘Hol van háború?’ – visszakérdeznek, hogy miről beszélek, nincsen itt semmi, teljesen rendben van minden. Ami számomra a legmeglepőbb, ez az ellenzékben lévő erőszak. Ez tényleg mindenhol látható, már a kommentekben, amit hozzáírnak, tehát minden tele van erőszakkal a túloldalon, és számomra ez döbbenetes. Én édesanyaként és családanyaként is az erőszak minden csíráját elutasítom, teljesen szeretném magamon kívül tudni."

Aggódom a gyerekeim jövője miatt, és már szerintem most jelenleg is probléma van

– osztotta meg aggodalmát Proksa Szandra.

Proksa Szandra a Mandiner felvezető műsorában szólalt meg - Fotó: YouTube

Szabó Zsófi Orbán Viktor beszédét várta

Szintén ebben a műsorában szólalt meg a műsor egyik házigazdája, Szabó Zsófi is, aki már előre várta Orbán Viktor szombathelyi beszédét, és elmondta, mire számít tőle.

"Egyébként biztosak vagyunk benne, hogy megint informatív lesz, nagyon szórakoztató lesz, és megint az a fajta higgadtság, amit ő képvisel, és megint az a vezetői erő és humor is. Tudod, mi zseniális benne? Hogy mindenkit meg tud szólítani."

Nincs még egy ilyen vezető! Nem kérdés számomra, hogy neki kell maradnia!

– fejtette ki a véleményét Szabó Zsófi.

Szabó Zsófi kifejtette a véleményét Orbán Viktorról - Fotó: YouTube

Visszatért Curtis és Radics Gigi a Háborúellenes Gyűlésre

A gyűlés egyik legnagyobb visszatérése Curtis és Radics Gigi nevéhez fűződött, akik újra együtt léptek színpadra, és előadták a Szabadság vándorai című, Demjén-sláger feldolgozását. A közönség együtt énekelte velük a dalt, amelynek üzenete – szabadság, szeretet és összefogás – most is erősen hatott. Curtis korábban így beszélt a dal születéséről: