Orbán Viktor: Megváltoztatjuk a magyarok sorsát

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 09:26
Háborúellenes GyűlésSzeged
A Háborúellenes Gyűlésen beszélt terveiről a miniszterelnök.
Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden, ahol ismét rengetegen jelentek meg. A rendezvény egyik fő programja Orbán Viktor beszéde volt, aki elmondta, arra vállalkozott, hogy megváltoztassa a magyar emberek sorsát.

Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát. Azt a sorsot, amit mások szántak nekünk. Az első világháború után nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem. 

- fejtette ki a miniszterelnök.

