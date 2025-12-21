Orbán Viktor: Megváltoztatjuk a magyarok sorsát

Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden, ahol ismét rengetegen jelentek meg. A rendezvény egyik fő programja Orbán Viktor beszéde volt, aki elmondta, arra vállalkozott, hogy megváltoztassa a magyar emberek sorsát.

Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát. Azt a sorsot, amit mások szántak nekünk. Az első világháború után nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem.

- fejtette ki a miniszterelnök.