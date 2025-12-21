Orbán Viktor: Én a szerelmes filmre szavazok

Orbán Viktor Facebook-oldalán osztott meg egy felvételt a szombati Háborúellenes Gyűlésről, kiemelve néhány izgalmas pillanatot. Mint azt megírtuk, szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden, ahol megint rengetegen gyűltek össze.

Én a szerelmes filmre szavazok!

- írta bejegyzésében a miniszterelnök, a videóból pedig az is kiderül, mire gondolt pontosan.