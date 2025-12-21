Orbán Viktor: Magyarországot megtartjuk a béke szigetének

Orbán Viktor Facebook-oldalán figyelmeztetett arra, hogy amiről a nyugat-európai vezetők beszélnek az már háborús részvétel.

Ennek a nyomásnak mi nem engedünk, Magyarországot megtartjuk a béke szigetének.

- jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő a szegedi Háborúellenes Gyűlésen is elmondta, van háborúpárt ma az európai politikában, Európai Néppártnak hívják. Megjegyezte, a három leginkább háborút akaró ember mind német: a német kancellár, a bizottság elnökasszonya és az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője.