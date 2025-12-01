Orbán Viktor elárulta, nemcsak Kapu Tibor izgult

November 26-án rendezték meg első alkalommal a Mandiner Díjátadó Gálát, amelyen átadták a Mandiner-díjakat. Azok a személyiségek, alkotók és vállalkozások kaptak díjat, akik és amelyek az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak Magyarország közéletének, kultúrájának, sportéletének és gazdaságának fejlődéséhez. Az Év Magyar Közéleti Személyisége Kapu Tibor lett, ennek kapcsán Orbán Viktor is megszólalt.

Nemcsak Kapu Tibi izgult

- jegyezte meg a miniszterelnök és egy videót is posztolt. A Mandiner Gálán Kapu Tibor rendhagyó interjút készített Orbán Viktorral. A Mars kolonizálásáról és a politikai polarizációról is beszélgettek.