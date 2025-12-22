Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor kijelentette: "Amit vállaltunk, azt megcsináljuk"

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 07:10
építésbejelentés
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

"Újabb fontos pillanat az országépítésben. Reggel irány Kenderes határa, ahol felavatjuk az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között" - jelentette be a közösségi oldalán hétfő reggel Orbán Viktor.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: mw

Ezt írta Orbán Viktor

Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is. 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 km volt. Ez 2025-re közel 2000 km-re emelkedett. Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától. Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval. Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól. A ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést

- tette hozzá a miniszterelnök.

És folytatni is fogjuk. Mert a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában. Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

 

