Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor Patrióta interjúját

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor interjút adott a Patriótának, amiben komoly témákat érintettek, ugyanis egyebek között szó volt Brüsszelről és a háborúról is.
Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszel 230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont kíván elkobozni és odaadni Ukrajnának, ez pedig nagyon súlyos bajba rántaná be az Európai Uniót – éppen ezért ezt meg kéne akadályozni.
Cikkünk frissül.
Itt lehet megtekinteni az interjút:
