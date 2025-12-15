Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor Patrióta interjúját

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor interjút adott a Patriótának, amiben komoly témákat érintettek, ugyanis egyebek között szó volt Brüsszelről és a háborúról is.

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszel 230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont kíván elkobozni és odaadni Ukrajnának, ez pedig nagyon súlyos bajba rántaná be az Európai Uniót – éppen ezért ezt meg kéne akadályozni.

Cikkünk frissül.

Itt lehet megtekinteni az interjút: