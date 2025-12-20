Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nagyon ciki: Magyar Péter gyűlésén csupán pár százan lézengtek

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 15:33 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 15:34
Magyar PéterDeák DánielTisza Párt
Döbbenetes drónfotó készült.

Magyar Péter csupán pár száz lézengő előtt zárja az évet, miközben Orbán Viktor telt házas stadionban, több ezer ember előtt tartott rendezvényt Szegeden!

- kezdte legfrissebb bejegyzését Deák Dániel.

20251206_145101_HBCP4019
Magyar Péter gyűlésén csak pár százan lézengtek Fotó: Hatlaczki Balazs

Az elemző a Facebook-oldalán közzétette egy beszédes drónfotót is, ezen egyértelműen látszik, hogy milyen kevesen voltak Magyar Péter rendezvényén. Ezzel szemben Orbán Viktor egy telt házas stadionban beszélt a Háborúellenes Gyűlésen.

– Ez egy friss, 14:22-kor készült drónkép Magyar Péter szegedi rendezvényéről, amely világosan mutatja: ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára, látványosan kijött a Fidesz és a Tisza közötti különbség, a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte - fogalmazott Deák Dániel majd hozzátette:

Magyar Péter tehát hiába vergődik és próbálkozik álhírekkel, az emberek nem kérnek belőle!

Ahogy nem kérnek a Tisza-csomagból sem. Magyar Péterék progresszív személyi jövedelemadózást vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozásokat, a családtámogatásokat megvágnák. Vagyis: megszorításokat vezetnének be. Nem csoda, hogy erre senki nem kíváncsi!

- zárta bejegyzését az elemző.

