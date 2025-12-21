Magyar Péter be akarja tiltani a Borsot, kitálalt Deutsch Tamás

Deutsch Tamás a Fidesz Európa Parlamenti képviselője Szegeden az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy mindeddig a többség csendes volt a háború kérdését illetően, azonban a helyzet annyira súlyossá vált, hogy muszáj megmutatnia a jobboldalnak a hangját és az erejét, mert Európa szerte egyre hangosabbak a háborúpárti erők. Emiatt hozták létre a Háborúellenes Gyűléseket, ahol a békepártiak hallhatják a hangjukat.

Deutsch Tamás: meg kell mutatni a békepárti emberek erejét!

Mivel Európa-szerte egyre hangosabbak a háborúpárti erők, meg kellett szólalni, meg kell magunkat mutatni. És ez történt Nyíregyházán, ez történt Kecskeméten, Győrött, ez történt Mohácson, és most itt talán a legnagyobb, a legizgalmasabb hangulatú békepárti ülésen is ez történik. Jó ezt látni és lássa egész Európa is, hogy a jóakaratú magyarok elsöprő többsége békepárti állásponton van, és nem engedjük, hogy a hazánkat belesodorják ebbe a háborúba.

Deutsch Tamás: a Tisza minden erejével megpróbálja eltitkolni a programját

Mint ahogy arról korábban írtunk, Magyar Péter be karaja tiltani a Bors különszámát, amiért abban a lap közzétette a Tisza Párt megszorító programját és annak következményeit. Az Európa Parlamenti képviselő szerint ennek világos oka van, hiszen Magyar Péter minden erejével meg akarja akadályozni, hogy eljusson minden magyarhoz az az információ, hogy mire készül esetleges kormányzati döntéshozatali pozícióban a Tisza Párt.

A Tisza Párt egy durva, brutál megszorító csomagot akar megvalósítani, személyi jövedelemadót akar emelni, társasági adót akar emelni a vállalkozásoknak. Ez egy óriási csapás. Általános forgalmi adót akar emelni, ez brutális áremelkedés. Meg akarja adóztatni a nyugdíjakat és a kedvezményeket elvenni.

– emlékeztetett a Tisza-adó néhány pontjára Deutsch, majd hozzátette, hogy ezt le akarják tagadni, megakarják akadályozni, hogy ez az információ eljusson az emberekhez, mert ők mondták el, ha kiderülne az, amit ők akarnak, akkor megbuknának. És miután kiderült, most a cenzúra, a betiltás eszközéhez nyúlnak.

Ezt nem fogjuk engedni. Tehát az a helyzet, hogy az ország a szólásszabadság, a sajtószabadság országa, meg fogjuk védeni a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, és minden magyar polgárhoz eljuttatjuk az igaz hírt. Érthető Magyar Péter vergődése. Az az igazság, hogy amit főzött, azt neki kell megenni.

