Magyar Péter végleg kihúzta a gyufát az embereknél a Bors betiltása miatt

A szegedi Háborúellenes Gyűlésen is elérhető volt az a kiadványunk, amelyben közzétettük mit okozna a Tisza által kiszivárgott gazdasági tervezet. A különkiadás megjelenését követően Magyar Péter azonnal a bírósághoz fordult, hogy a Bors betiltása miatt indítson támadást. A Tisza Párt vezetője ezzel súlyosan megsérti a sajtószabadságot, ezt pedig az emberek is elítélik és felháborítónak tartják.

Bors betiltása: elítélik az emberek Magyar Péter újabb áldemokratikus támadását. Fotó: MediaWorks

Bors betiltása: Péter elég volt!

Ezt üzente a szegedi Háborúellenes Gyűlés egyik résztvevője, Brenner Dominik Magyar Péternek a Bors különszámának betiltása miatt. A jobboldali fiatal férfi azt is elmondta, hogy a Tiszában a kezdetektől fogva bort isznak és vizet prédikálnak, hiszen amíg ők a sajtószabadságát hirdetik, addig ilyen és ehhez hasonló módszerekkel lépnek fel azokkal a médiumokkal szemben, amelyek nem az ő álláspontjukat és véleményüket osztják.

Ez a Tiszának a szeretetnyelve. Felháborítónak tartom ezt az egészet. Szóval Péter elég volt!

– mondta Brenner Dominik, aki mellett sokan mások is hasonló véleményen vannak.

Egy másik résztvevő úgy fogalmazott, miután szólásszabadság van, ezért a sajtónak is meg kell adni a tiszteletet, hogy ezt a fajta szabadságot gyakorolni tudja. Emiatt a fiatal férfi, aki a párjával érkezett a rendezvényre, szintén felháborítónak tartja a Tisza vezetőjének a cselekedeteit és nem támogatja, hogy ilyen durva támadások érjék a különböző sajtóorgánumokat.

Én úgy gondolom, hogy ez csak a kezdet. Ha ő megjelenik, akkor itt lesz még nagyobb probléma is!

– nyilatkozta Simon József, aki délvidékről érkezett, hogy kiálljon Orbán Viktor miniszterelnök és a béke mellett. Emellett azt is elmondta, hogy nem tartja alkalmasnak Magyar Pétert az ország vezetésére, amit már többször be is bizonyított és ezt azóta is minden nap megteszi. Kezdve attól, hogy betiltaná a Borsot.

Magyar Péter ezen tettei miatt a legtöbben már nem is veszik komolyan, mint politikust és ellenzéki kihívót. Többek szerint a Tisza Párt és Magyar mindezzel csak feltűnést akar kelteni, aminek a célja, hogy gyűlöletet keltsen az országban, miközben a terveit megpróbálja eltitkolni a nyilvánosság elől. Azonban a Tisza programja kiderült és ezért mindent megtesz Magyar Péter, hogy elhitesse az emberekkel valójában ez nem az ő programjuk.

Az emberek előre tudják, hogy mire számítsanak, hogyha ennek ellenére rá szavaznak, akkor ezt ti akartátok alapon fog működni. De nem hiszem én, hogy Magyar Péter labdába rúghat.

– fogalmazott egy férfi.