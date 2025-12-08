Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor elárulta, hol lesz a következő Háborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 08:49
Háborúellenes GyűlésMohács
A miniszterelnök közösségi oldalán tett bejelentést az újabb Háborúellenes Gyűlésről.
Bors
A szerző cikkei

Mint már megírtuk, Győr és Nyíregyháza után szombaton újabb telt házas Háborúellenes Gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök tagjai, rendezvény helyszínéül ezúttal pedig Kecskemét szolgált.  

Orbán Viktor Kecskeméten
Orbán Viktor Kecskeméten 
Fotó: MW

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt, ahol mások mellett a Tisza megszorító csomagjáról úgy fogalmazott, hogy amit ott látni lehet, az egy tőröl metszett baloldali program, amelynek a vége mindig adóemelés. Mint mondta, a baloldalnak nem jó, ha az embereknél vagy a vállalkozásoknál lesz pénz.

Nem kellett sokat várni, hogy kiderüljön az újabb helyszín, amelyről ezúttal is Orbán Viktor számolt be a közösségi oldalán. 

Kecskemét velünk tart! Köszönjük! Felkészül: Mohács!

– írta Orbán Viktor

Tehát a negyedik Háborúellenes Gyűlés helyszíne Mohács lesz! 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu