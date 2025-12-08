Orbán Viktor elárulta, hol lesz a következő Háborúellenes Gyűlés

Mint már megírtuk, Győr és Nyíregyháza után szombaton újabb telt házas Háborúellenes Gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök tagjai, rendezvény helyszínéül ezúttal pedig Kecskemét szolgált.
A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt, ahol mások mellett a Tisza megszorító csomagjáról úgy fogalmazott, hogy amit ott látni lehet, az egy tőröl metszett baloldali program, amelynek a vége mindig adóemelés. Mint mondta, a baloldalnak nem jó, ha az embereknél vagy a vállalkozásoknál lesz pénz.
Nem kellett sokat várni, hogy kiderüljön az újabb helyszín, amelyről ezúttal is Orbán Viktor számolt be a közösségi oldalán.
Kecskemét velünk tart! Köszönjük! Felkészül: Mohács!
– írta Orbán Viktor.
Tehát a negyedik Háborúellenes Gyűlés helyszíne Mohács lesz!
