Orbán Viktor elárulta, hol lesz a következő Háborúellenes Gyűlés

Mint már megírtuk, Győr és Nyíregyháza után szombaton újabb telt házas Háborúellenes Gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök tagjai, rendezvény helyszínéül ezúttal pedig Kecskemét szolgált.

Orbán Viktor Kecskeméten

Fotó: MW

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt, ahol mások mellett a Tisza megszorító csomagjáról úgy fogalmazott, hogy amit ott látni lehet, az egy tőröl metszett baloldali program, amelynek a vége mindig adóemelés. Mint mondta, a baloldalnak nem jó, ha az embereknél vagy a vállalkozásoknál lesz pénz.

Nem kellett sokat várni, hogy kiderüljön az újabb helyszín, amelyről ezúttal is Orbán Viktor számolt be a közösségi oldalán.

Kecskemét velünk tart! Köszönjük! Felkészül: Mohács!

– írta Orbán Viktor.

Tehát a negyedik Háborúellenes Gyűlés helyszíne Mohács lesz!