A nyugdíjasok sokat tettek Magyarországért: ezért kell megvédeni a nyugdíjukat

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 15:49
Tisza-adó14. havi nyugdíjnyugdíjasklub
Orbán Viktor a szerdán megszavazott 14. havi nyugdíj részleteiről is beszélt legújabb videójában.

A Tisza párt egy szempillantás alatt visszavonná a nyugdíjasok 13. és 14. havi nyugdíját, ha hatalomra kerülnének. Orbán Viktor erre új reflektált, hogy aki ilyesmit javasolt, az látogasson el pár percre egy nyugdíjasklubba, zárják be az ajtót, aztán majd meglátják, milyen állapotban kerül ki onnan.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a nyugdíjasok sokat tettek Magyarországért, és a baloldal már elvette egyszer tőlük a 13. havi nyugdíjat. Nem szabad engedni, hogy most is rosszul járjanak.

 

