Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét!

A Háborúellenes Gyűlésen szokás szerint Orbán Viktor is hallhatta a közönség, aki mások mellett arról beszélt, hogy a háború nincs messze, politikailag is közel van. Erre reflektálva osztott meg egy bejegyzést is a minap a Facebook-oldalán, melyben azt írja:

A család az első, a család érték és létkérdés a nemzet jövője szempontjából. Mi nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét!

A miniszterelnök a bejegyzéséhez a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen készült fotót osztott meg, amelyen az olvasható, hogy "A jövő a tét".