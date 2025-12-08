Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 06:17
Háborúellenes Gyűlésgyerekjövő
Ahogy arról a Bors beszámolt, szombaton tartották a digitális polgári körök a harmadik Háborúellenes Gyűlést, az ezúttal is telt házas eseménynek pedig Kecskemét adott helyszínt.
A Háborúellenes Gyűlésen szokás szerint Orbán Viktor is hallhatta a közönség, aki mások mellett arról beszélt, hogy a háború nincs messze, politikailag is közel van. Erre reflektálva osztott meg egy bejegyzést is a minap a Facebook-oldalán, melyben azt írja: 

A család az első, a család érték és létkérdés a nemzet jövője szempontjából. Mi nem hagyjuk, hogy tönkretegyék a gyerekeink jövőjét!

A miniszterelnök a bejegyzéséhez a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen készült fotót osztott meg, amelyen az olvasható, hogy "A jövő a tét". 

