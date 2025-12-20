Így üzent Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés előtt: 11-kor startolunk Szegeden!

December 20-án került megrendezésre az ötödik Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Szegeden. Az esemény a szegedi Pick Arénában, 11 órától vette kezdetét, amelyen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót.
11-kor startolunk Szegeden! Ne hagyd ki!
- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, hozzátéve, az eseményt élőben Facebookon is lehet követni.
