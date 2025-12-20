Így üzent Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés előtt: 11-kor startolunk Szegeden!

December 20-án került megrendezésre az ötödik Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Szegeden. Az esemény a szegedi Pick Arénában, 11 órától vette kezdetét, amelyen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót.

Szegeden kerül megrendezésre az ötödik Háborúellenes Gyűlés / Fotó: mw

Üzent a Háborúellenes Gyűlés előtt Orbán Viktor

11-kor startolunk Szegeden! Ne hagyd ki!

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, hozzátéve, az eseményt élőben Facebookon is lehet követni.