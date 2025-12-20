Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így üzent Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés előtt: 11-kor startolunk Szegeden!

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 11:04 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 11:11
Háborúellenes GyűlésSzeged
Szombaton az ötödik Háborúellenes Gyűlés került megrendezésre.
December 20-án került megrendezésre az ötödik Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Szegeden. Az esemény a szegedi Pick Arénában, 11 órától vette kezdetét, amelyen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Szegeden kerül megrendezésre az ötödik Háborúellenes Gyűlés / Fotó: mw

Üzent a Háborúellenes Gyűlés előtt Orbán Viktor

11-kor startolunk Szegeden! Ne hagyd ki!

- írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, hozzátéve, az eseményt élőben Facebookon is lehet követni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
