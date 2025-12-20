Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gyűlik a tömeg: a szegedi Háborúellenes gyűlés is teltházas lesz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 10:16
Szegeden fejeződik be az idei Háborúellenes gyűlés országjárása. A tömeg már gyűlik, folyamatos a beengedés.

Az utolsó állomásához érkezett a Háborúellenes gyűlés országjárása. A szegedi Pick Arénában szombaton 11 órakor kezdődik a háborúellenes gyűlés, amelyen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, míg Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Az eseményen részt vesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. 

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Valószínűleg a szegedi Háborúellenes gyűlés is teltházas lesz, folyamatosan érkeznek az emberek.

Tóth Gabi is a helyszínen van.

