Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY érkezők helyetfoglalnak

Brutális tömeggel kell farkasszemet néznie Orbán Viktornak: elképesztő, a miniszterelnököt várja Mohácson – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 10:55
Deák DánielMohácsOrbán Viktor
Deák Dániel elképesztő felvételt osztott meg a közösségi oldalán.
Már a miniszterelnök is osztott meg fotókat a negyedik Háborúellenes Gyűlésről, amelyekből mások mellett az is kiderült, hogy Radics Gigi és Curtis ezúttal is színpadra áll majd a Szabadság vándorai című duettükkel. 

Az pedig már most borítékolható, hogy Győr, Nyíregyháza és Kecsemét után Mohácson is telt ház várja a kormányfőt. Erről pedig Deák Dániel most egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

Ma is teltház lesz: már gyűlik a tömeg Mohácson, hamarosan jön Orbán Viktor!

- írta az elemző. 

Itt nézheted élőben a negyedik Háborúellenes Gyűlést

