Brutális tömeggel kell farkasszemet néznie Orbán Viktornak: elképesztő, a miniszterelnököt várja Mohácson – videó

Már a miniszterelnök is osztott meg fotókat a negyedik Háborúellenes Gyűlésről, amelyekből mások mellett az is kiderült, hogy Radics Gigi és Curtis ezúttal is színpadra áll majd a Szabadság vándorai című duettükkel.
Az pedig már most borítékolható, hogy Győr, Nyíregyháza és Kecsemét után Mohácson is telt ház várja a kormányfőt. Erről pedig Deák Dániel most egy videót is megosztott a közösségi oldalán.
Ma is teltház lesz: már gyűlik a tömeg Mohácson, hamarosan jön Orbán Viktor!
- írta az elemző.
