Vajon tudnak beszélni a Tisza Párt jelöltjei?

Alighogy levegőhöz jutottunk a nemrég bejelentett Tisza-jelölt jelöltek listáján való szörnyülködés közepette, azonnal jött a következő sokk. A jelöltek nem beszélnek. Némák. Pontosabban van, aki tud beszélni, legalábbis képes ismételgetni a Tisza sajtóosztályának az email címét. De akkor meg minek köszönhető a hallgatás? Magyar Péter nem engedi megszólalni a saját jelöltjeit? Ha így van, akkor az furcsa, hiszen a politika mégiscsak beszéden alapuló műfaj. Komolyan azt hiszik a Tisza-jelöltek, hogy lehet választást nyerni némasági fogadalommal? A szombati, november 29-én tartott Nyíregyházán megrendezésre kerülő Háborúellenes Gyűlésen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter érdekes magyarázattal állt elő a Tisza jelöltek titokzatos hallgatásával kapcsolatban.

Gulyás Gergely nem érti, miért nem szólalnak meg a Tisza Párt jelöltjei Fotó: MW

Magyar Péter követeli meg a némaságot?

Különös, hogy nem a Tisza Párt jelöltjeitől szereztünk tudomást arról, hogy milyen brutális megszorításokra készülnek, legalábbis abban az esetben, ha megkaparintanák a hatalmat.

Amit még nem tudunk: hogy tudnak-e beszélni a Tisza jelöltjei. A világ demokrácia történelmében először feltétele a közszereplésnek, sőt a képviselő jelöltségnek a némasági fogadalom

- mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Nyíregyházán.

Érdekes, hogy a Tisza vitát akar, de a jelöltjei nem szólalhatnak meg. Vajon Magyar Péter miért követeli meg a némaságot a jelöltjeitől?

Gulyás Gergely szerint:

Online híveiknek egy része arctalan, jelöltjeik némák, EP képviselőik saját pártelnökük szerint agyhalottak, vagy Soros-ügynökök, esetleg mindkettő.

Ez lehet a magyarázat Magyar Péter attól fél, hogy ha jelöltjei megszólalnak kiderül az igazság. Ezét mondják, hogy "előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet". Akkor már csak egy kérdés maradt: miért bízzuk olyanokra a jövőnket, akik eltitkolják az igazságot, és eltitkolják, hogy pontosan mire készülnek?

(Metropol)