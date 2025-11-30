Vajon tudnak beszélni a Tisza Párt jelöltjei?

Alighogy levegőhöz jutottunk a nemrég bejelentett Tisza-jelölt jelöltek listáján való szörnyülködés közepette, azonnal jött a következő sokk. A jelöltek nem beszélnek. Némák. Pontosabban van, aki tud beszélni, legalábbis képes ismételgetni a Tisza sajtóosztályának az email címét. De akkor meg minek köszönhető a hallgatás? Magyar Péter nem engedi megszólalni a saját jelöltjeit? Ha így van, akkor az furcsa, hiszen a politika mégiscsak beszéden alapuló műfaj. Komolyan azt hiszik a Tisza-jelöltek, hogy lehet választást nyerni némasági fogadalommal? A szombati, november 29-én tartott Nyíregyházán megrendezésre kerülő Háborúellenes Gyűlésen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter érdekes magyarázattal állt elő a Tisza jelöltek titokzatos hallgatásával kapcsolatban.
Különös, hogy nem a Tisza Párt jelöltjeitől szereztünk tudomást arról, hogy milyen brutális megszorításokra készülnek, legalábbis abban az esetben, ha megkaparintanák a hatalmat.
Amit még nem tudunk: hogy tudnak-e beszélni a Tisza jelöltjei. A világ demokrácia történelmében először feltétele a közszereplésnek, sőt a képviselő jelöltségnek a némasági fogadalom
- mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Nyíregyházán.
Érdekes, hogy a Tisza vitát akar, de a jelöltjei nem szólalhatnak meg. Vajon Magyar Péter miért követeli meg a némaságot a jelöltjeitől?
Gulyás Gergely szerint:
Online híveiknek egy része arctalan, jelöltjeik némák, EP képviselőik saját pártelnökük szerint agyhalottak, vagy Soros-ügynökök, esetleg mindkettő.
Ez lehet a magyarázat Magyar Péter attól fél, hogy ha jelöltjei megszólalnak kiderül az igazság. Ezét mondják, hogy "előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet". Akkor már csak egy kérdés maradt: miért bízzuk olyanokra a jövőnket, akik eltitkolják az igazságot, és eltitkolják, hogy pontosan mire készülnek?
(Metropol)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.